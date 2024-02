Norge har sanksjoner mot 27 land, men sier nei til Israel: – Vanskelig å ta på alvor

– Det er vanskelig å ta utenriksministeren alvorlig når han allerede fører sanksjoner mot en lang rekke land, men lar Israel gå fri. Han argumenterer mot sanksjoner fordi det kan redusere muligheten til å drive dialog. Betyr det at Norge har gitt opp dialogen med de 27 landene? spør SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa.

Hun har sendt utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) et skriftlig spørsmål i Stortinget der hun ber ham forklare seg:

– Utenriksministeren har uttrykt at han ikke tror på sanksjoner. Vil utenriksministeren oppheve sanksjonene mot de 27 landene Norge allerede har sanksjonert, eller stiller han Israel i en særskilt kategori? spør hun.

– Etterlyser konsekvent handling

Et bredt stortingsflertall stemte denne uken ned et forslag om norske sanksjoner mot Israel som følge av krigen i Gaza. I debatten mente utenriksministeren at sanksjoner kan være mer til skade enn til hjelp for Norges diplomatiske bidrag for å få slutt på krigen.

– Hvis utenriksministeren ikke tror på sanksjoner, hvorfor opphever han da ikke sanksjonene mot alle de andre 27 landene Norge i dag har tiltak mot? Jeg etterlyser konsekvent handling – ikke særbehandling av et Israel som er mistenkt for folkemord, sier Fiskaa til NTB.

Hun påpeker at flere av landene på Norges sanksjonsliste er del av den regionale konflikten i Midtøsten, som Libanon, Syria, Iran og Jemen.

– Dersom sanksjoner hadde vært uforenlig med en dialogrolle, hadde Norges rolle som fredsmegler vært over for lenge siden, mener hun.

17 land med våpenembargo

Dette er listen over land Norge har sanksjoner mot: Afghanistan, Belarus, Myanmar, Burundi, Haiti, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Jemen, Kongo, Libanon, Libya, Mali, Moldova, Nicaragua, Nord Korea, Russland, Den sentralafrikanske republikk, Somalia, Syria, Sør-Sudan, Tunisia, Ukraina, Venezuela og Zimbabwe. (Kilde: Regjeringen).

17 av disse landene er underlagt våpenembargo, et tiltak som også ble nedstemt i Stortinget som virkemiddel mot Israel.





(©NTB)