Utenriksministeren mener nå å se et linjeskifte hos KrF fra i fjor høst. Da sto KrF sammen med Frp om å ville kutte budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndighetene etter Hamas-angrepet mot Israel.

En gjennomgang Vårt Land har gjort, viser at de to partiene ved anledninger inntok samme posisjon i stortingsinnstillinger om Israel/Palestina-tematikk.

Men i forrige uke advarte derimot KrF-nestleder Dag Inge Ulstein sterkt mot å følge store vestlige land som nå har frosset støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

I en opphetet stortingsdebatt torsdag var det bare Frp-talsmann Christian Tybring-Gjedde som ivret for at Norge burde kutte UNRWA-støtten.

– KrF er ikke noe stort parti, men et viktig parti når det gjelder humanitær innsats og bistand. Jeg mener oppriktig at dette er viktig og bra å få avklart, sier Eide til Vårt Land om KrFs signaler.

Store vestlige land kutter – norsk varsko er sterkt

KrFs avklaring om UNRWA-kutt kom i Stortingets lange debatt om sanksjoner og boikott av Israel i forrige uke.

– Ved å kutte UNRWA-støtten nå, vil konsekvensene være for store. Dette dreier seg om livsnødvendig hjelp akkurat nå, sier KrF-nestleder og utenrikstalsmann, Dag Inge Ulstein, til Vårt Land.

Han avviser at KrF har gjort et linjeskifte. Men budskapet hans om UNRWA var klart i debatten.

I DEBATT: Utenriksminister Espen Barth Eide under stortingsdebatt om sanksjoner mot Israel forrige torsdag. I flere timer advarte han mot norsk sololøp om sanksjoner. Denne uken besøkte Eide Kina. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Store land svarer kontant. Fryser støtte

Etter israelske anklager om at 12 UNRWA-ansatte hadde bidratt i terrorangrepet på Israel har land som Tyskland, Storbritannia og USA frosset støtten.

Norge og utenriksminister Eide advarer sterkt mot kutt. For de vel 13.000 UNRWA-ansatte på Gaza bidrar til sårt tiltrengt nødhjelp etter måneder med krig.

FNs generalsekretær satte mandag ned en gruppe for å vurdere UNRWAs nøytralitet.

KrF er ikke noe stort parti, men et viktig parti når det gjelder humanitær innsats og bistand. — Utenriksminister Espen Barth Eide.

Peker på KrFs innflytelse i «den norske kristenheten»

Utenriksministeren tok imot KrFs budskap i debatten med – som han sa det – «glede og takknemlighet».

– Det er klokt av Ulstein og KrF å legge seg der. Dermed sørger de for at det utelukkende er Frp som mener man bør kutte i UNRWA-støtte. Det er noe vi skal ta med oss, sier Eide.

Vårt Land intervjuet utenriksministeren etter debatten i forrige uke. Eide trekker frem at han var klart uenig med KrF i fjor høst, da partiet ville kutte i støtten til palestinske selvstyremyndigheter.

– Men tematikken har siden flyttet seg mer mot lidelsene i Gaza. Siden KrF har en del innflytelse på sitt eget omland – som inkluderer en del av den norske kristenheten – er signalene deres viktige utover partiets stemmer i Stortinget, påpeker Eide.

---

Storpolitikk om støtte

UNRWA har siden 1949 hjulpet palestinere som ble fordrevet da staten Israel ble opprettet.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger anklages nå for at 12 ansatte var delaktige i Hamas-angrepet mot Israel i oktober.

14 land hadde inntil i forrige frosset pengebidragene til UNRWA. Største giverland er USA.

---

Små partier med forslags-flom. Gjøre noe med Israel?

Tirsdag ettermiddag stemte Stortinget ned Rødt-forslaget om ulike straffetiltak mot Israel. Også en rekke tilleggsforslag fra andre partier ble vraket. I sum var over 30 forslag, inkludert såkalte «løse forslag» signert partier som SV, MDG og Venstre, til behandling.

Stortingsflertallet stemte i forrige uke også ned et fellesforslag fra MDG, SV og Rødt om flerårig humanitær hjelp – og et SV-forslag om norsk støtte til etterforskning av krigsforbrytelser.

HARDT UT: Christian Tybring-Gjedde (Frp) gikk forrige uke hardt ut mot at ikke Norge følger store, nære land i å kutte UNRWA-støtte. – Er det bare synd på folk, slik at vi skal bidra med skattebetalernes penger til palestinerne uansett, spurte han. (Rodrigo Freitas/NTB)

Inn i «papirene» – slik fant Frp og KrF hverandre

Vårt Land har gjennomgått innstillingene til alle Palestina-forslag som er stortingsbehandlet etter Hamas-angrepet på Israel i fjor høst. Tidlig i Gaza-krigen var KrF og Frp noen ganger en duo:

Frp-forslag i november: Fryse bistand til palestinske selvstyremyndigheter. Frp og KrF fremmet felles forslag til votering om å fryse utbetalinger.

Rødt-forslag i oktober: Anerkjenne Palestina som stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon. I innstillingen hadde Frp og KrF egen særmerknad: Å anerkjenne Palestina nå ville «låse situasjonen ytterligere» og «være et stort feilsteg».

Hamas – en «vedvarende trussel»

I andre forslag som har passert Utenriks- og forsvarskomiteen har KrF ikke avveket fra det brede stortingsflertallet. I dette inngår Ap, Høyre, Sp og Venstre.

Men i innstillingen om Rødt-forslaget om sanksjoner som ga debattoppgjør i forrige uke, hadde KrF og Frp sammen formulert én særmerknad: Om at Hamas utgjør en «vedvarende trussel» mot Israel, som har rett til å utøve en «legitim forsvarskrig».

AVVISER: KrF-talsmann i utenrikssaker, Dag Inge Ulstein, deler ikke utenriksministerens analyse om at partiet hans har flyttet seg i Gaza-politikk. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Ulstein: Nei til mer lidelse enn det alt har blitt

KrF-talsmann Ulstein imøtegår utenriksministerens beskrivelser av en endret KrF-linje:

– Det er ikke noe linjeskifte. Her handler det om at vi må gjøre det vi kan for at det ikke blir mer lidelse enn det alt har blitt i området, sier Ulstein til Vårt Land.

Han mener det også var forskjell på KrF og Frp da spørsmålet om å kutte budsjettmidler til palestinske selvstyremyndigheter i fjor høst.

– Frp ville kutte all støtte, mens vi var tydelig på at det bare gjaldt den direkte budsjettstøtten til palestinske selvstyremyndigheter, påpeker han.

Det må finnes andre måter å følge opp UNWRA på enn å bidra til flere lidelser. — KrF-nestleder Dag Inge Ulstein

Vil fortsatt ha sjekk av norsk Palestina-støtte

KrF mente i høst det var nødvendig at norske bistandsmidler til selvstyremyndigheter ble gjennomgått for å sikre at ikke noe gikk til bidrar til krigføring fra Hamas.

– Dette forslaget burde ikke være kontroversielt, mener Ulstein.

Også spørsmålet om at UNRWA-ansatte var involvert i terror 7. oktober, må ifølge KrF gjennomgås og få store konsekvenser for dem det gjelder.

– Men jeg mener like sterkt at det vil være galt å kutte i UNWRA-støtten nå. Konsekvensene vil være store for all mathjelpen. Det må finnes andre måter å følge opp UNWRA på enn å bidra til flere lidelser, sier han.

For partiet handler det heller om å styrke bistandsbevilgningene til hele regionen.

– Her er det stor forskjell på KrF og Frp. Det har det alltid vært, sier Ulstein.