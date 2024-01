Masseskytingen i 2022: E-tjenesten går fri

– Utvalget har etter sin undersøkelse av saken ikke funnet grunnlag for å kritisere E-tjenesten. EOS-utvalget har i dag informert Stortinget om saken i en særskilt melding, heter det i en pressemelding fra EOS-utvalget.

Zaniar Matapour drepte to og såret flere i en masseskyting i Oslo sentrum 25. juni 2022. Han skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er populær blant skeive, og det er en utbredt oppfatning at angrepet var rettet mot det skeive miljøet.

Overholdt varslingsplikt

Ett av spørsmålene EOS-utvalget fikk i oppgave å svare på, var om E-tjenesten kunne ha bidratt til å framprovosere et angrep gjennom sitt arbeid med hemmelige agenter.

– Etter utvalgets oppfatning er det ikke holdepunkter for at kildeføringen medførte at angrepet ble mer alvorlig eller omfangsrikt enn det ellers ville ha blitt, heter det i meldingen til Stortinget.

Utvalget er også klar på at E-tjenesten har overholdt sin varslings- og rapporteringsplikt.

Vurderte ikke kvaliteten

E-tjenesten varslet også PST og ga sine vurderinger i rett tid, også det i henhold til loven.

– Utvalget viser til at E-tjenesten delte informasjonen timer etter at den ble innhentet, heter det i meldingen.

Til slutt påpeker EOS-utvalget at det ligger utenfor deres mandat å vurdere effektiviteten og kvaliteten i E-tjenestenes arbeid.