I fjor høst var det fem år siden KrFs opprivende retningsstrid. I akkurat samme konferansesal var partiets landskonferanse lørdag scene for Olaug Bollestads lansering av regjeringskurs for KrF.

Støre-regjeringen får nå klar beskjed av KrF: Den skal vrakes ved neste valg.

– Jeg er en dame som kaller en spade for en spade. Så tro meg: Jeg mener denne regjeringen trenger avløsning, sa Bollestad.

Etter applausen fra de rundt 330 deltakerne å dømme, samler KrFs vei nå solid støtte i partiet.

Bollestads plan B: en SV-modell

Men hvem bør være med i KrFs alternativ? Og hvor går grensene for partiet? Vårt Land har samtalt med Bollestad - og hun har en plan B.

Å stå utenfor en ny Solberg-regjering, kan være et alternativ hvis KrF ikke får politiske gjennomslag, mener Bollestad.

En slik rolle har som kjent SV overfor dagens regjering.

Nevnte bare Solberg - ikke andre partier

Sist gang KrF avklarte et regjeringsalternativ overfor en rødgrønn regjering, var i november 2016. Da skjedde det gjennom et landsstyrevedtak og forholdet til Frp et underliggende stridsspørsmål.

Olaug Bollestad nevnte ikke Frp i lørdagens tale på KrFs lokalpolitiske stormønstring. Ei heller et Venstre, der avstanden til KrF øker i verdispørsmål.

Men utganspunktet hennes er de tre partiene - Høyre, Venstre og KrF. Sammen var de regjeringen som måtte gå da velgerne foretrakk et Støre-styre.

– Vi trenger et skifte fra en Støre-regjeringen sin overstyring og krav til familiene, sa Bollstad.

Bollestad med påminnelse: Det var Frp som stakk

Selv har Erna Solberg samme mål som sist: Samle alle fire borgerlige partiene i et samarbeid for å kaste Ap/Sp-regjeringen. Men hverken Venstre eller Frp har landet syn på samarbeid.

Og politiske avstander mellom KrF og eksempelvis Venstre har økt, viste en Vårt Land-kartlegging nylig.

– Du sier ingenting om hvilke partier som bør være med i en Solberg-regjering, Bollestad?

– Vi hadde et godt samarbeid med Høyre og Venstre i regjering. Grunnen til at jeg ikke nevner Frp, er at Frp gikk ut av regjeringen nettopp fordi KrF hadde fått så mange gjennomslag at det ble komplisert for dem. Og det tar jeg på alvor.

Grande og Hareide - godt samarbeid

Fredag åpnet KrFUs leder, Hadle Bjuland, for å skrote Venstre som samarbeidspartner. For Bjuland kan KrF gjerne samarbeide bare med Høyre og Frp.

Om Bjulands utspill sier Bollestad:

– Vi har samarbeidet nært med Venstre helt siden 2013. Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide samarbeidet godt. Selv om partiene er utrolig forskjellige og har ulike syn på politikk. Men i regjering klarte vi å få det beste fra alle. Det er mulig også fremover.

Bollestad sier hun vil sette seg ned og diskutere dette med Venstre-leder Guri Melby.

– Men flere i partiet kan tenke som Bjuland. Finnes det ikke en fare for en ny konflikt om Frp-samarbeid i KrF?

– Slik jeg kjenner partiet: Det tror jeg ikke.

Ny Frp-strid i KrF? Slik svarer partilederen

Vårt Land publiserte nylig en gjennomgang som viste at KrF i større grad sto alene i verdisaker mot andre borgerlig venner. Spesielt Venstre.

– Betyr ikke dette at samarbeid med Melbys parti blir enda mer krevende enn sist?

– Nei, men forutsetningene for at KrF skal gå i regjering, må jo være politisk gjennomslag. Det er ikke sånn at vi går inn i regjering bare for å gå i regjering, svarer Bollestad.

Så trekker Bollestad et annet kort - viser plan B

Overfor Vårt Land trekker Bollestad opp en grense for partiet i regjeringsspørsmålet: Gjennomslag. Gang på gang poengterer hun at nettopp «gjennomslag» for politikk er det avgjørende.

– Ikke plent den svarte bilen og taburetten som statsråd, sier hun.

– Så hvis dere får mer gjennomslag av å stå utenfor regjering, så vil det være et alternativ?

– Ja. Hvis vi ikke får politiske gjennomslag, så er det ikke bare å gå inn i regjering. Vi skal jo ha seire igjen. Det er jo en forutsetning.

SV har rollen nå. KrF hadde den i seks år

Bollestad vil sikre Solberg - men har dermed også en plan B. Å stå utenfor.

– Ja, det kan være et alternativ hvis vi ikke får politiske gjennomslag. Poenget er at valget skal gi oss slagkraft inn i forhandlinger og at vi skal få noe igjen for forhandlingene. Punktum.

– SV har jo kommet frem til at de får godt gjennomslag utenfor?

– Ja, KrF satt jo selv på utsiden i seks år. Så vi vet jo om det mulighetsvinduet. Men det er ikke tvil om at du kan få en annen dialog, et annet gjennomslag, hvis du sitter i selve regjeringen.

---

Parti setter kurs

KrFs landskonferanse er en årlig storsamling i partiet. På størrelse med et landsmøte.

Konferansen gjør ikke vedtak. Spørsmålet om regjeringsalternativ legges i første omgang i sentralstyret.

Venstre har landsstyremøte denne helgen. Leder Guri Melby sa til Aftenposten at hun ikke er statsministerkandidat.

---

Hun var «en trygg statsminister»

I talen risset Bollestad opp en situasjon der dagens regjering ikke forstår hverdagen til folk. Og som ikke legger til rette for «de små fellesskapene».

Hun omtalte Høyres leder som «en viktig alliert» i spørsmål som er viktig for KrF.

– Sist vi satt i regjering, satt vi under en stødig og kyndig ledelse av Erna Solberg. Hun ledet oss gjennom flere kriser, og da særlig pandemien, lød det fra Bollestad.

Hvis vi ikke får politiske gjennomslag, så er det ikke bare å gå inn i regjering. — Olaug Bollestad, KrF-leder

«Det må være rom for nye sjanser»

Sent i februar faller dommen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter skandalene med habilitetssaker. Det knytter seg spenning til hvordan kritikken mot Erna Solberg blir etter aksjesaken.

I lørdagens tale trakk Olaug Bollestad frem alvorligheten i sakene, men sa at det ikke rokker ved valget av Solberg som statsminister.

– Der det gjøres feil, må folk ta ansvar og rydde opp. Det er viktig for å gjenoppbygge tillit til oss politikere. Men når noen har tatt ansvar og gjort opp, så må det være rom for nye sjanser.