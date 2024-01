Troens Bevis åpnet «by» for barn med funksjonsnedsettelse

– Åpningen betyr at vi kan hjelpe hundrevis av barn direkte og tusener indirekte, skriver Rune Edvardsen, daglig leder i Troens Bevis, til Vårt Land.

20. januar åpnet misjons- og hjelpeorganisasjonen sin nye omsorgsby for barn med funksjonsnedsettelser i Uganda.

Også KrF-leder Olaug Bollestad deltok og talte på åpningen. Hun er for tiden på reise i Afrika.

OMSORGSBY: 42 av 204 leiligheter er innflyttingsklare i Troens Bevis sin omsorgsby for barn med funksonsnedsettelser i Uganda. (Troens Bevis/Diana-stiftelsen)

204 leiligheter skal bli «samfunn uten diskriminering»

Omsorgsbyen ble ferdigstilt ved hjelp av innsamlede penger fra kampanjen «Ingen utelatt», som Troens Bevis og Dina-stiftelsen står bak.

Så langt er 42 av de 204 leilighetene innflyttingsklare i omsorgsbyen, som ligger i Mpigi, snaue fire mil utenfor hovedstaden Kampala.

Målet er å «skape et samfunn uten diskriminering» i omsorgsbyen, skriver kampanjen i en artikkel på sine nettsider.

Der forteller Rune Edvardsen at prosjektet er unikt i store deler av Afrika. Ifølge artikkelen deltok «flere ambassadører, representanter for myndigheter, artister og nordmenn» på åpningen 20. januar.

OMSORGSBY: Noen av leilighetene i Troens Bevis sin omsorgsby for barn med funksonsnedsettelser i Uganda. (Troens Bevis/Diana-stiftelsen)

– Skal snu stigma med store influensere i Uganda

De fleste som flytter inn «ble funnet under helt forferdelige forhold i slumområder med sterk omsorgssvikt», ifølge Edvardsen.

Men byen skal ikke bare hjelpe disse barna og ungdommene. Den skal også være et utstillingsvindu «som formidler verdien av alle menneskeliv», uttaler Edvardsen på «Ingen utelatt» sine nettsider.

Til Vårt Land forteller han at prosjektet er lokalt forankret, og at det støttes og frontes av kjente profiler i Uganda.

– Uganda har fått en kjempe som jobber for barns rettigheter og som går til kamp for å snu stigma gjennom de viktigste og største influenserne i landet. Et prosjekt som er integrert i landet ved at det profileres fra innsiden, skriver Troens Bevis-lederen.

Til egen nettside sier han at byen har fått «store oppslag i nasjonale og sosiale medier»

– Mesteparten av Uganda som er på nett eller sosiale media, vil påvirkes gjennom «Ingen utelatt» og «Kill the stigma», skriver Rune Edvardsen til Vårt Land.