Borch trekker seg som statsråd: – Jeg gjorde en stor feil

Sandra Borch (Sp) trekker seg som forsknings- og høyere utdanningsminister. Det opplyser hun på en pressekonferanse hos Kunnskapsdepartementet fredag kveld.

Hun er dermed den andre statsråden som går av som forsknings- og høyere utdanningsminister på ett år.

Et fullt pressekorps hadde møtt opp og Borch var skjelven i stemmen da hun kunngjorde sin avgang.

– Gjort en stor feil

– Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilde.

– Som statsråd for forskning og høyere utdanning har det vært viktig for meg å sikre at vi har et godt regelverk for gjennomføring av eksamener. Jeg ser at feilen jeg har gjort ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket. Det er jeg veldig lei meg for og tar konsekvensen av ved å gå av som statsråd, sier Sandra Borch.

Det var tidligere fredag at E24 kunne melde at passasjer i Borchs masteroppgave er identisk med andre studenters masteroppgave.

De har funnet flere passasjer i masteroppgaven hennes som er identiske med deler av to andre masteroppgaver. Hun oppga ikke de andre masteroppgavene som kilde, ifølge mediene. Også stavefeil i de identiske passasjene er med i Borchs oppgave.

OVERRASKET: Sigbjørn Sødal er rektor ved NLA Høgskolen. Han er både trist og overrasket over Borch avgang. (NLA Høgskolen)

DN skriver at X/Twitter-kontoen Oslostudenten var først ut med saken torsdag. BI-studenten Kristoffer Rytterager står bak denne kontoen.

Sandra Borch overtok som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Ola Borten Moe i august i fjor. Fra 2021 til 2023 var hun landbruks- og matminister.

– Veldig kjedelig

Sigbjørn Sødal er rektor ved NLA Høgskolen, og har tett dialog med departementet.

Senest for to dager siden møtte han Borch på konferanse i Lillestrøm.

– Det er veldig kjedelig når sånne saker kommer. Vi har hatt en god dialog med departementet under hennes tid.

– Er du overrasket?

– Ja, både overrasket og trist. Vi ante ingenting om dette, sier Sødal.

Også Bård Mæland sier til Vårt Land at han synes nyheten om Borchs avgang er trist. Han er full av lovord om den avtroppende ministeren:

– Hun har gjort en god jobb med å bli kjent med universiteter, høgskoler og studenter. Hun er en veldig interessert og oppmerksom person, som følger godt meg og stiller gode spørsmål.

BERØMMER: Bård Mæland, rektor ved Vid vitenskapelige høgskole synes det var klokt og skikkelig at Borch var rask med å trekke seg. (VID vitenskapelige høgskole)

Han berømmer henne også for at hun var rask med å trekke seg når det først kom en sak som hun ikke kunne ha hengende over seg som minister.

– Det synes jeg var klokt og skikkelig gjort.

Støre: – Ikke forenlig med tillit

Til NTB sier statsminister Jonas Gahr Støre at han har forståelse for at Borch synes saken gjør det vanskelig for henne å ha nødvendig tillit:

– Det som er fremkommet er ikke forenlig med den tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister.

Han legger til at Sandra Borch har gjort en viktig jobb som statsråd i to departementer.

– Og jeg har satt stor pris på samarbeidet, sier Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier Borch har gjort en feil, og at hun selv har valgt å ta ansvar for det.

– Det har jeg respekt for. Hun har vært en dyktig statsråd, som har satt spor. Hun har vært en tydelig røst, først for landbruket og så i sin rolle som statsråd for forskning og høyere utdanning. Borch har vært viktig for partiet sitt, og vil fortsette å være det i Stortinget, sier Slagsvold Vedum.

Borch kom inn i regjeringen som landbruks- og matminister i oktober 2021. Hun tiltrådte som forsknings- og høyere utdanningsminister i august 2023.

– Et menneske består av mer enn sine feil

Regnbuetog og solidaritetsmarkering POLITIKERKOLLEGAER: Sandra Borch og Une Aina Bastholm deltok i regnbuetog og solidaritetsmarkering arrangert av Oslo Pride i 2022. (Beate Oma Dahle/NTB)

Stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, er blant politikerne som takker statsråden for innsatsen:

– Takk for innsatsen, Sandra! Vi er alle mennesker, skriver hun på sin Facebookside.

Hun legger til at hun ikke mener å bagatellisere eller unnskylde feilene som er begått, men:

– Et menneske består av mer enn sine feil. Det er poenget. Politikere er også mennesker.

– Så alvorlig som det kan bli

Borch skrev masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2014. Tittelen var «Sikkerhetsregulering i norsk petroleumsrett: Ivaretakelse av HMS-forpliktelser i rettighetshavergruppen på norsk sokkel».

Å kopiere andres akademiske arbeid kan være plagiat. Å plagiere andres arbeid uten å oppgi kilde regnes som fusk. Det er forbudt i akademia og kan føre til annullering av oppgaven og utestenging fra høyere utdanning for en periode.

– Det er så alvorlig som det kan bli, at man har en høyere kunnskapsminister som tas for plagiat, sier advokat Magnus Stray Vyrje om saken til VG.

Saken oppdateres.