INP kan bli «joker» ved valget i 2025: Slik samarbeider de lokalt

Industri- og næringspartiet (INP) har steget som en komet på medienes målinger de siste par årene. I fjor fikk partiet sitt definitive gjennombrudd ved fjorårets kommune- og fylkestingsvalg.

Ikke nok med det: I perioder har INP blitt målt over sperregrensen på fire prosent i stortingsmålinger. Det ville gitt partiet utjevningsmandater og et nasjonalt gjennombrudd på linje med Rødt sitt i 2021.

Med en gruppe på syv-ni stortingsrepresentanter, vil det vært en reell sjanse for at INP kan avgjøre hvem som blir Norges neste statsminister – Jonas Gahr Støre (Ap) eller Erna Solberg (H).

Derfor var det knyttet spenning til hvem INP – som kaller seg for et blokkuavhengig sentrumsparti – sikret makt eller inngikk samarbeid med ved fjorårets lokalvalg.

Nå kan Vårt Land presentere en foreløpig fasit for landets fylker og 50 største kommuner ved hjelp av tall som den politiske analytikeren Svein Tore Marthinsen har samlet og omtalt i sine analyser.

Sikrer blåe flertall

I åtte av de ti største kommunene som INP fikk innflytelse i, valgte partiet å bidra til at en blå ordfører fikk flertall.

I tre av disse inngår INP i borgerlige, politiske samarbeid:

Bergen: Høyre, Frp, Sp, Pensjonistpartiet (PP), Bergenslisten og INP.

Høyre, Frp, Sp, Pensjonistpartiet (PP), Bergenslisten og INP. Lillehammer: Høyre, KrF, Frp, Venstre, Sp, PP og INP.

Høyre, KrF, Frp, Venstre, Sp, PP og INP. Eidsvoll: Høyre, Frp, KrF, PP og INP.

I fem kommuner til inngår INP i et såkalt valgteknisk samarbeid, som sikrer blåe flertall. Det gjelder Fredrikstad, Skien, Sarpsborg, Holmestrand og Færder.

– Det var et spenningsmoment før valget hva INP kom til å gjøre. De hadde en partileder som sa at de ikke kom til å velge side, men viser i praksis at de i hovedsak har valgt blått og borgerlig side, sier Svein Tore Marthinsen til Vårt Land.

VALGKAMP: Lokallagsleder i Drammen Lars Stenberg ruller ut ei oransje oljetønne fra bagasjerommet på bilen sin under valgkampen i høst. (Erlend Berge)

Ingen politiske samarbeid med rød side i 50 største

Kun i Porsgrunn og i Alver sikrer INP et flertall med rødgrønn overvekt. I begge tilfeller er samarbeidene valgtekniske, altså er ikke INP med i et politisk samarbeid.

Et valgteknisk samarbeid vil si at man sikrer flertall og lager en avtale om fordeling av verv. Et politisk samarbeid handler om politikken den kommende perioden.

Verken i kommuner eller fylker har INP inngått politiske samarbeid med rød side, viser Marthinsen sin oversikt.

Marthinsen trekker fram noen mulige årsaker til trenden:

– Høyre har gjort et svært godt valgt og INP har fått mer igjen fra blå side. For et nytt og friskt alternativ som INP, så er det kanskje naturlig å bidra til at opposisjonen får makt fremfor å bevare det bestående, sier den politiske analytikeren.

I forrige periode dominerte Arbeiderpartiet og Senterpartiet rådhus landet rundt, minner han om.

MEDVIND: Partileder og grunnlegger av Industri- og næringspartiet, Owe Ingemann Waltherzø, under fjorårets Arendalsuke. Da fikk INP 4,6 prosent på Vårt Lands-måling. (Erlend Berge)

Uten innflytelse i fire av fem kommuner

Den aller vanligste skjebnen for INP i landets kommune- og bystyrer, er imidlertid å stå igjen uten makt og innflytelse – i «skyggenes dal».

Den klare overvekten av blå ordførere og koalisjoner, som partiet har sikret flertall for, må også leses i lys av at Høyre gjorde et svært godt lokalvalg.

Etter valget styrer Høyre i 38 av 50 storkommuner, skrev Svein Tore Marthinsen i analysen han delte med sine abonnenter 17. november i fjor.

Mønsteret med støtte til blå alternativ der INP har innflytelse gjør seg også gjeldende blant de 50 «neste» kommunene, ifølge Marthinsen – fra den 50. til 100. største.

– Blant noe mindre kommuner virker det litt mer vanlig at INP inngår i politiske samarbeid. For eksempel i Lillehammer, Eidsvoll, Ås, Nannestad og Nes på Romerike. I de største kommunene er det i hovedsak valgtekniske samarbeid, sier analytikeren.

Blålig INP-trend i fylkene

Hva gjorde så INP i fylkene? Egentlig inngikk partiet i flertall i 4 av 13 fylker etter fjorårets valg.

Både i Buskerud og Finnmark valgte INP blå ordfører og borgerlig politisk samarbeid, viser en annen oversikt utarbeidet av Marthinsen:

Buskerud: Høyre, Frp, KrF og INP.

Høyre, Frp, KrF og INP. Finnmark: Høyre, SP, Nordkalottfolket, Frp, KrF, Venstre og INP.

I Trøndelag sikret INP at Sp fikk fylkesordføreren og flertall for en koalisjon med borgerlig tyngde: Sp, Høyre, Frp, Venstre og PP.

Der har samarbeidet ikke vært uproblematisk. Da trønderne skulle gjøre opp 2024-budsjett før jul, valgte INP i stedet å sikre flertall for den rødgrønne opposisjonen sitt budsjett. Dermed styrer nå en borgerlig koalisjon på et rødgrønt budsjett.

Kaos i Østfold

I Østfold endte det imidlertid i samarbeids-kaos for INP. Først sikret partiet flertall for fortsatt rødgrønt styre.

Men så førte omvalget i Moss til at INP fikk et ekstra mandat og at partiet ønsket å søke makt med blå side i stedet.

Enden på visa ble at én av kommunepolitikerne forlot partiet og sikret rødgrønt flertall igjen som uavhengig representant.

Vårt Land forsøkte mandag ettermiddag å få en kommentar fra fungerende leder i INP, Joar Nesse, uten å lykkes med det.

I en liten kommune som Tysnes i Vestland har INP sikret rød ordførermakt, opplyser en leser tirsdag.