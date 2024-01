Galleri Normisjon, som er navnet på gjenbruksbutikkene til Normisjon, åpner to nye butikker denne våren. Det melder misjonsorganisasjonen selv på sine nettsider.

Både på Vigrestad på Jæren og i Førde er klargjøringen av lokalene i full gang.

– Det er et ønske fra ledelsen i Normisjon om å fortsette og ekspandere. Gjenbruk er i vinden, og det er flere som ønsker å være med og ser verdien i det.

Det sier Anita Næss Thorängen, daglig leder i Galleri Normisjon til Vårt Land.

Økning i omsetning og kundemasse

På spørsmål om det er at butikkene går godt økonomisk som gjør at det er mulig å åpne enda flere, svarer hun bekreftende.

– Ja, det vil jeg si. Det går bra med de aller fleste. Vi ser en økning i omsetning og antall kunder, og det er det sikkert mange grunner til. Vi er i hvert fall fornøyde.

I Førde flytter butikken inn i et 300 kvadratmeter stort lokale i byens sentrum, og der har de en drøm om å komme i gang med drift 1. mars.

GJENBRUKSLEDER: Anita Næss Thorängen er daglig leder for Galleri Normisjon. (Foto: Privat)

Jostein Bildøy, regionleder for Normisjon i Sogn og Fjordane er primus motor for regionens første Galleri Normisjon-butikk. Han forteller på normisjon.no at det trengs 25–30 frivillige for å drive butikken og at de allerede har 13 medarbeidere på lista.

Også i fjor vår kunne misjonsorganisasjonen fortelle at de utvider gjenbruksvirksomheten. Da var det butikker i Bergen og Trondheim som sto for tur.

Fra før har Galleri Normisjon gjenbruksbutikk på ni steder: Oslo, Drammen, Sandnes, Ål, Aksdal, Telemark, Sørumsand, Bjørkelangen og Bekkestua.

I full gang med rekruttering

Opprinnelig var det også tenkt at butikken i Førde kunne åpnes i fjor, men det ble utsatt, opplyser Thorängen.

Alle de ansatte i gjenbruksbutikkene er frivillige medarbeidere. Thorängen forteller at også på de nye stedene går det bra med rekrutteringen.

– I tillegg er det slik at jo mer konkret butikken blir, jo mer den planlegges og innredes, jo mer interessant blir den også for potensielle frivillige, sier hun, g opplyser også om at det ikke finnes et konkret mål når det gjelder antall butikker.

Gjenbruksbutikkene fokuserer i hovedsak på klær, møbler, servise og glasstøy. Thorängen har tidligere fortalt til Vårt Land at klær er den varen som gir mest omsetning.

Butikken som åpnet i Trondheim i fjor høst har fått lokaler i Misjonssenteret, Normisjons nye storstue i Trondheim sentrum. Det huser også Norkirken Salem og bibelskolen Gå Ut Senteret.

– Det var i hvert fall stor interesse på åpningsdagen. Det var såpass fullt at noen måtte stå og vente utenfor, sa butikksjef Ingvild Ottesen (21) til Adresseavisen etter at butikken åpnet i oktober