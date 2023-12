Pinsepastor vil bli president

Onsdag går folkerike Kongo til valgurnene, landet har 96 milloner innbyggere. De skal velge ny president og ny nasjonalforsamling.

Nåværende president Felix Tshisekedi stiller til valg for en ny periode. Hans tid som president har vært preget av økonomiske uår, pandemi og krevende sikkerhetssituasjon i øst, der opprørsgruppen M23 innledet en offensiv i fjor.

Tshisekedi utfordres av opposisjonsleder Martin Fayulu og en kandidat mange i Norge kjenner godt: Denis Mukwege.

Denis Mukwege vokste opp i Bukavu, hovedstad i provinsen Sør-Kivu øst i Kongo, som sønn av en pastor i en pinsemenighet. Som barn var han sammen med sin far på mange sykebesøk og ønsket å bli lege.

Gjennom støtte fra den svenske pinsemenighetens ytremisjonen – i dag Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU) – i Bukavu fikk han mulighet til å studere medisin i nabolandet Burundi.

Congo Elections STØTTE: Tilhengere av Denis Mukwege deltar på et valgmøte i byen Goma i Kongo. (Moses Sawasawa/AP)

Ble pastor som faren

I voksen alder har Denis Mukwege selv blitt pastor i en pinsemenighet. Denne teller 1.200 medlemmer i hjembyen Bukavu.

I januar gjestet Mukwege Pinsebevegelsens Led-konferanse, den årlige ledersamlingen. Her minnet han om de sterke båndene mellom pinsebevegelsen i Norge og Den demokratiske republikken Kongo.

I fjor feiret Pinsebevegelsen 100-årsjubileum for sitt arbeid i landet, og det arbeidet har på flere vis vært avgjørende for Mukweges liv.

Et av de første stedene misjonsarbeidet startet var i landsbyen Kasiba. Det var landsbyen til Mukweges far, og faren var en av de første som ble døpt, fortalte Mukwege. Han ble raskt predikant, og ble sendt til landsbyen Bokavu hvor Mukwege ble født.

– Journalister spør meg ofte om troa mi har hatt betydning for veien jeg tatt, og jeg skammer meg ikke for å si: «Ja, absolutt.» Jeg bærer Jesu Kristi merke i meg, for alt jeg gjør handler om kjærlighet til min neste.

Jeg bærer Jesu Kristi merke i meg, for alt jeg gjør handler om kjærlighet til min neste — Denis Mukwege

Måtte flykte

Som lege startet Denis Mukwege å jobbe på Lemera-sykehuset utenfor Bukavu. Mukwege valgte å spesialisere seg i gynekologi og tok utdannelsen i Frankrike. Han returnerte til Lemera-sykehuset etter endt utdannelse.

Ved utbruddet av den første Kongo-krigen i 1998, flyktet Mukwege til Bukavu. I samarbeid med PMU opprettet han sykehuset Panzi i 1999.

Behovet for medisinsk hjelp var enorm i det krigsherjede landet. Panzi-sykehuset er regnet som det best utstyrte sykehuset i provinsen og mottar både store økonomiske bidrag og frivillig arbeidskraft fra Vesten.

Behandling av krigsrelatert seksualisert vold der kvinner og jenter ble utsatt for store fysiske og psykiske traumer ble Mukweges hovedoppgave.

Nobels fredspris 2018 til Nadia Murad og Denis Mukwege FREDSPRISEN: Denis Mukwege holder sin nobeltale under utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus i 2018. (Berit Roald/NTB)

Hedret med fredsprisen

I 2018 fikk Denis Mukwege Nobels fredspris for kampen mot seksualisert vold i krig. Han delte prisen sammen med irakiske Nadia Murad.

Gjennom sitt arbeid og aktivisme har Mukwege også blitt kjent som en av verdens fremste forkjempere i kampen mot seksuell vold mot kvinner. Metodene hans brukes nå i Den sentralafrikanske republikk, Burundi, Irak og i Ukraina.

---

Denis Mukwege

Født 1. mars 1955 i Bukavu, øst i Kongo.

Utdannet i Frankrike som gynekolog og kirurg.

Lege og direktør ved Panzisykehuset i Bukavu. Har spesialisert seg på behandling av kvinner og barn som er utsatt for voldtekt og annen seksuell vold.

Regnes som en av verdens ledende eksperter på behandling av fysiske skader forårsaket av voldtekt.

Utsatt for et attentat i 2012, der livvakten hans ble drept.

Mottok i 2018 Nobels fredspris sammen med irakiske Nadia Murad for sin kamp mot seksualisert vold i krig og innsats for å hjelpe ofrene.

Har også mottatt FNs menneskerettighetspris (2008), Olof Palme-prisen (2009) og EUs Sakharov-pris (2014).

---