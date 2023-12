Ny meningsmåling: Over to tredjedeler av Israels befolkning ønsker valg umiddelbart etter krigen

Mens krigen herjer i Gaza, raser statsminister Benjamin Netanyahus popularitet i Israel, skrev nylig Nettavisen, og viste til en fersk undersøkelse.

En ny meningsmåling viser at to tredjedeler av den israelske befolkning ønsker nytt valg så snart krigen mellom Israel og Hamas er over.

Ønsket kommer fra 66 prosent av jødiske israelere, samt 84 prosent av arabiske israelere.

Det melder den israelske avisen The Times of Israel.

I undersøkelsen, utført av The Israel Democracy Institute oppgir et flertall at de ved et nyvalg vil stemme på den samme politiske blokken som før. Mange vil imidlertid skifte partier innenfor deres blokk, spesielt gjelder dette de som stemmer på venstreorienterte partier, ifølge undersøkelsen.

Har tiltro til militæret

Siden Hamas-angrepet 7. oktober er rundt 23.000 mennesker drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden. Nærmere 8000 er savnet og fryktes å ligge begravd under ruiner av bombede bygninger i Gaza, skriver NTB tirsdag.

Ifølge nyhetsbyrået er minst 19.667 mennesker drept i israelske angrep, blant dem over 7700 barn og 5100 kvinner. Rundt 52.600 er såret.

I undersøkelsen fra The Israel Democracy Institute sier et overveldende flertall av jødiske israelere at de mener Det israelske militæret (IDF) prøver å adlyde internasjonal lov og krigsregler. Knapt en fjerdedel (24 prosent) av arabiske israelere mener det samme, skriver The Times of Israel.

Peker på antisemittisme

Israel har blitt møtt av kritikk og offentlige protester verden over for sin opptreden i krigen. 62 prosent av jødiske israelere tror dette skyldes antisemittisme og hat mot Israel. Bare 7,5 prosent mener fordømmelsen skyldes de mange sivile ofrene og ødeleggelsene i Gaza, ifølge undersøkelsen.

22 prosent mener begge faktorer er like viktige når de skal forklare kritikken som landet blir møtt med.

Blant arabiske israelere forklares protestene mot landets krigføring slik: 10,5 prosent mener de skyldes antisemittisme; 52 prosent peker på sivile tap og ødeleggelser i Gaza, mens 11 prosent mener de to faktorene er like viktige.