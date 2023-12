Tidligere Ap-topp Grete Knudsen er død

Grete Knudsen ble født i Bergen 13. oktober i 1940, altså et halvt år etter krigsutbruddet.

– Jeg kan bekrefte at min bestemor Grete Knudsen gikk bort mandag, etter lengre tids sykdom, skriver Chris Jørgen Rødland i en melding til Bergens Tidende.

– For veldig mange var hun en uredd politiker som sto på de svakes side, men for oss var hun også en mor, kone og bestemor, skriver Rødland på vegne av familien.

Han skriver også at familien nå trenger tid og ro til å sørge og ta vare på de gode minnene.

Fredsaktivist

Knudsen var blant Arbeiderpartiets mest markante politikere fra 1980-tallet til tidlig på 2000-tallet, da hun ble rammet av sykdom.

Bergenseren var også aktiv i kvinnebevegelsen og fredsbevegelsen. I 1981 deltok hun som statssekretær i fredsmarsj mot Natos utplassering av mellomdistanseraketter i Europa.

– Det var særlig kvinnebevegelsen i Ap som var aktive for fred, og jeg var med dem. Men det ble ikke tatt nådig opp av alle. Jeg fikk beskjed om at jeg burde finne meg et annet parti, fortalte Knudsen til BT i 2017.

EU-forhandler

Fra 1992 til 1994 var hun sosialminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. Deretter satt hun i to og et halvt år som handelsminister i samme regjering. Knudsen var næringsminister i både Jaglands og Stoltenbergs regjering, i sistnevnte fram til 2001.

Grete Knudsen var innvalgt på Stortinget fra Hordaland 1981–2001. Som handelsminister var hun blant annet ansvarlig for forhandlingene med EU før og etter folkeavstemningen som endte med nei til norsk EU-medlemskap i 1994.

Omstridt og kritisk bok

I 2013 – midt under valgkampen – kom Grete Knudsen med boka «Basketak», der mange av partikollegene fikk så hatten passet. I boka slo hun fast at en ny lederdebatt ville blusse opp i Arbeiderpartiet dersom regjeringsflertallet røk. Hun pekte blant annet på Trond Giske som den neste partilederen.

Da Knudsen selv presenterte boka, forsvarte hun at den kom midt under valgkampen, med fare for å svekke Arbeiderpartiet.

– Til det er det å si at det er nå politikk er på dagsordenen og svært aktuelt. Og det er dessuten riktig for meg å skrive nå, etter at jeg har vært gjennom en periode med alvorlig sykdom, med kreft og hjerneslag, sa Knudsen.

Om sine mange år i politikken – både i Storting og regjering – hadde hun delte erfaringer.

– Jeg har hatt mange flotte år i politikken, men det var også mange krevende år, sa hun til pressen.