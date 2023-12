Det er fagforbundet 3F som no har valt å ta stilling til svensk fagrørsle sin kamp for at Tesla skal inngå ein kollektivavtale, skriv kanalen.

3F Transport organiserer hamnearbeidarar og sjåførar.

Varselet inneber at hamnearbeidarar og sjåførar i Danmark om 14 dagar ikkje kjem til å ta imot eller transportere bilar frå Tesla som skal til Sverige.