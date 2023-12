Domprost i Oslo, Pål Kristian Balstad, deltok på vegne av Den norske kirke da Kongehuset hadde invitert til offisiell lunsj fredag for å markere 18-årsdagen til prins Sverre Magnus 3. desember.

GAVE: Til 18-årsdagen 3. desember fikk prins Sverre Magnus dette silketrykket av Lars Morell. (Kirkerådet)

Fra Den norske kirke var gaven til prinsen et silketrykk av Lars Morell.

Morell er en norsk kunstner som opprinnelig er fra Kristiansand, men er bosatt i Oslo. Hans arbeid har alltid omfattet og stilt spørsmål ved det synlige/usynlige og det som ser ut til å være noe det ikke er, ifølge Wikipedias omtale av kunstneren.

Da Ingrid Alexandra fylte 18 år i januar 2022, fikk hun et bildet «Måkeflukt» av fotokunstner Morten Golimo fra Stavanger. Leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, fortalte at prinsessens interesse for friluftsliv og surfing var bakteppet for at dette ble gaven, et bilde med surfebulger på.

Kniv og surfebrett

Prins Sverre Magnus fikk mange offisielle gaver på 18-årsdagen, blant annet en kniv fra Sametinget.

FRA SAMETINGET: Gaven fra Sametinget til prins Sverre Magnus var denne kniven. (Terje Pedersen/NTB)

Under lunsjen fredag var gjestene representanter for det offisielle Norge og ungdomsorganisasjoner i tillegg til familie og faddere.

Dronning Sonja sa i sin tale til prins Sverre Magnus at evne til innlevelse i andre menneskers situasjon og det å være en god venn, er mye viktigere enn å være «flink» til ting. Hun viste til at mange unge kjenner et sterkt forventningspress.

– Jeg håper du vil bidra også til å gi andre unge rundt deg trygghet, sa dronningen.

– Kjære Magnus! Du er velsignet med en stor familie som er veldig glade i deg og som bare vil deg vel, sa hun.

GAVEBORD: Lengst til høyre ved gavebordet står silketrykket som prins Sverre Magnus fikk fra Den norske kirke. (Terje Pedersen/NTB)

Surfebrettet er gitt av Statsforvalterne i Norge, forteller statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, til Seher.no. Fra regjeringen har prinsen fått ski.

Hans Majestet Kongen har utnevnt Prins Sverre Magnus til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Dekorasjonen blir overrakt i en privat seremoni på Det kongelige slott i forbindelse med feiringen av myndighetsdagen, opplyser Kongehuset.