KrF om statsbudsjettet: – Meningsløst at de reelt kutter barnetrygden

– Vi hadde virkelig trengt flere målrettede tiltak mot levekostnadskrisen. Det er bra at SV har fått gjennomslag for økt barnetrygd for de over 6 år, men det er meningsløst at de reelt kutter barnetrygden for barn under 6 år, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Han er lite imponert over tiltakene regjeringen og SV gjør for de som trenger det mest i budsjettenigheten.

– Tung ekstraskatt

KrF-politikeren forteller videre at han er overrasket over at regjeringspartiene og SV ikke gjør noe med den svake sykehusøkonomien.

– Vi ser hvordan køene har økt og at det varsles nedleggelser av sykehus. Da burde det kommet en satsing i forliket, sier Ropstad.

At partiene som nå har kommet til enighet opprettholder den ekstra arbeidsgiveravgiften i neste år, synes Ropstad er dramatisk.

– Dette er en tung ekstraskatt og jeg hadde håpet regjeringen og SV ville snu for å trygge verdiskapingen som jo er avgjørende for å legge grunnlaget for velferden vår.

Søndag la regjeringspartiene og SV frem en budsjettavtale. Den kan du lese alt om her.

MDG: – Ikke verdt ventingen

– Denne budsjettenigheten var ikke verdt ventingen, slår MDG fast i en pressemelding like etter at regjeringen og SV presenterte enigheten søndag formiddag.

– SV har dessverre ikke fått til noe for å omstille oljenæringen, Norges mest forurensende industri. Det er heller ingen store grep her som gjør det enklere og billigere for folk å leve miljøvennlig, skriver MDG.

Videre fastslår partiet at de hadde forventet at SV fikk til en kraftig oppjustering av barnetrygden slik at barnefamiliene får mer å rutte med, og mer i sosialhjelp.

– Med dette budsjettet blir det ikke mye mer i måneden for disse gruppene. Jeg synes det er synd at en venstresideregjering med SVs støtte ikke klarer å levere bedre enn dette midt i dyrtiden, skriver MDG.

Høyre er skuffet: – Lite for folks privatøkonomi

– Regjeringen gjør ikke hverdagen enklere for folk og tar ikke ansvar for fremtiden. Budsjettet gjør lite for å styrke folks privatøkonomi, trygghet og beredskap og at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, sier Bru.

Hun mener regjeringen og SV ikke klarer å prioritere og øker utgiftene kraftig. Bru roser den økte barnetrygden, men mener det er lite som hjelper på folks hverdagsøkonomi.

I tillegg kritiserer Høyre-nestlederen at den ekstra arbeidsgiveravgiften regjeringen innførte i 2022, fortsatt er med i budsjettet, samt at mange av de nye utgiftene i budsjettet dekkes av engangsinntekter.

- Jeg er bekymret for at denne regningen må dekkes med økte skatter i neste budsjett. Da havner regningen hos folk og bedrifter.

Frp: – Vanlige folk får smuler

Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener det er for mye fokus på klimapolitikk og for lite fokus på privatøkonomi i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV.

– SV og regjeringen bruker hele 10 av 18 milliarder på klimatiltak, mens vanlige folk får smuler, sier han.

Limi mener den planlagte økningen i barnetrygd er å «avspise barnefamiliene med 200 kroner i måneden», og viser til Fremskrittspartiets forslag om å kutte matmoms og drivstoffavgifter.

Frp-nestlederen går også ut mot at fjorårets økning i arbeidsgiveravgiften ikke blir redusert, og at det ikke kuttes nok i andre deler av budsjettet.

– Det er spesielt at SV, som vil legge ned oljenæringen, presenterer et budsjett som er totalt avhengig av oljepenger, sier han.