Studie: Mer enn 2400 ukrainske barn er ført til Belarus

– Russlands systematiske innsats for å finne, hente, transportere og omskolere Ukrainas barn har blitt tilrettelagt av Belarus, heter det i studien.

Den ble utgitt av senteret for humanitær forskning ved Yale School of Public Health, en del av det prestisjetunge Yale-universitetet i USA. Senteret får økonomisk støtte fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Ifølge studien blir de ukrainske barna ført til Belarus som følge av samarbeid mellom Russlands president Vladimir Putin og Belarus' president Aleksandr Lukasjenko.

– Samarbeid

– Belarus' direkte involvering i Russlands tvangsdeportering av barn utgjør et samarbeid. Samtidig tilrettelegger ulike prorussiske og regimevennlige organisasjoner for deportering av barn fra Ukraina, heter det videre i studien.

Den konkluderer med at minst 2443 barn, inkludert funksjonshemmede, er ført til Belarus fra 17 ulike byer i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja mellom 24. februar 2022 og 30. oktober 2023.

Den 40 sider lange studier beskriver detaljert organiseringen bak flyttingen av barna. Ifølge Yale-forskerne er deporteringen en pågående praksis.

Omskolering

Fra de okkuperte ukrainske regionene blir barna ført til den russiske sørlige byen Roston-on-Don, og deretter satt på et tog til Belarus. Transporten blir betalt for av den belarusiske staten, og statlige etater er involvert etter Lukasjenkos godkjenning, ifølge forskningen.

Totalt 2050 av barna ble ført til barnesenteret Dubrava i Minsk-regionen i Belarus, mens de øvrige 393 ble brakt til 13 andre fasiliteter over hele landet. Der ble barna utsatt for omskolering og militær opptrening, inkludert av Belarus' politi og sikkerhetstjenester, heter det i studien.

Det er uklart hvor mange av barna som blir nevnt i studien som fortsatt er i Belarus.

Flere nøkkelaktører involvert i omplasseringen av barna blir nevnt, blant annet kjendisen Aljaksej Talaj, Belarus' statseide produsent av kaliumgjødsel, Belaruskali, en regimevennlig ungdomsorganisasjon og prorussiske ultranasjonalistiske motorsykkelklubber.

Arrestordre

Å føre barn under 18 år over en grense uten samtykke fra en forelder eller verge er forbudt i henhold til folkeretten.

Tidligere i år utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre på Vladimir Putin og Russlands barneombud.

ICC begrunnet arrestordren mot Putin og det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova nettopp med mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland.

Ifølge domstolens sjefanklager Karim Khan er hundrevis av ukrainske barn hentet ut av barnehjem og tatt med til Russland, der mange siden skal være adoptert bort.

– Det er grunn til å tro at Putin har et individuelt ansvar for disse forbrytelsene, heter det i domstolens begrunnelse.

Arrestordren på Putin er bare den første av flere, understreket Khan, som opplyste at ICC etterforsker flere andre saker i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina.

– Mulig folkemord

Ukrainske myndigheter har tidligere sagt at de undersøker deportasjonene av ukrainske barn som et mulig folkemord.

Landets påtalemyndighet sier at Belarus' rolle i tvangsdeportasjoner av mer enn 19.000 barn fra de okkuperte områdene også blir undersøkt. Tallet 19.000 er et anslag på hvor mange barn som har blitt ført ut av okkuperte områder siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022, og det blir av enkelte eksperter og organisasjoner anslått til å være mye høyere.

Folkemordkonvensjonen spesifiserer fem handlinger som hver for seg kan utgjøre et folkemord, dersom de begås med folkemordforsett, inkludert å tvinge barn bort fra folkegruppen de tilhører.

Russland har tidligere sagt at de tilbyr humanitær hjelp til de som ønsker å reise fra Ukraina frivillig og avviser anklager om krigsforbrytelser.

Vil ansvarliggjøre

– Disse avsløringene om belarusisk involvering er en del av en større kampanje regissert av Russland, sier det amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse i forbindelse med utgivelsen av studien.

– USA vil fortsette å strebe etter ansvarliggjøring av aktører involvert i overgrep knyttet til Russlands krig mot Ukraina.

Pressetjenesten til Russlands barneombud, som fører tilsyn med flyttingen av barn fra det okkuperte Ukraina, og Belarus' utenriksdepartement har ikke svart på Reuters forespørsler om kommentar til studien.

Utfyller

Pavel Latusjka, en tidligere belarusisk minister som har blitt opposisjonspolitiker i eksil, sier at han har overlevert beviser til ICC som viser at Belarus' president Aleksandr Lukasjenko er involvert.

Han forteller til nyhetsbyrået AP at studien fra Yale utfyller informasjon han og hans samarbeidspartnere har samlet inn med ytterligere «forferdelige detaljer». Han sier også at studien reiser spørsmålet om internasjonal straffeforfølgelse av belarusere som har organisert ulovlig deportering av ukrainske barn til Belarus.

– Demokratiet vinner gjennom at de med makt blir ansvarliggjort, og Lukasjenko og hans medarbeidere begår tusenvis av forbrytelser mot belarusere og ukrainere, sier Latusjka.