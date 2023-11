Kina krever slutt på tragedien i Gaza

– La oss jobbe sammen for å raskt kjøle ned situasjonen i Gaza og skape fred i Midtøsten, sier Wang.

Utenriksministrene fra Palestina, Indonesia, Egypt, Saudi-Arabia og Jordan ankom mandag Beijing for å diskutere hvordan de kan få en slutt på Israels krigføring på Gazastripen.

Utsendinger fra flere andre muslimske og arabiske land deltar også, og det samme gjør representanter for Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Må gripe inn

Palestinas utenriksminister Riyad al-Maliki anklager Israel for å ville «få en slutt på det palestinske folks nærvær på det som gjenstår av deres historiske land».

Wang understreker at verdenssamfunnet nå må gripe inn for å få en slutt på de israelske angrepene på Gazastripen og omtalte situasjonen der som en humanitær katastrofe og en tragedie.

– Situasjonen i Gaza påvirker alle land rund om i verden, sa han mandag.

Aktiv rolle

– Vi har alltid støttet det palestinske folkets forsøk på å gjenreise sine legitime nasjonale rettigheter og interesser, sa Wang.

Kina krever øyeblikkelig våpenhvile og har det siste året forsøkt å spille en mer aktiv rolle i Midtøsten, blant annet ved å mekle fram en historisk tilnærming mellom Iran og Saudi-Arabia.

Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan ga mandag uttrykk for et ønske om mer samarbeid med Kina for snarest mulig å få en slutt på «denne krisen og alvorlige situasjonen».