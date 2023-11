Flyktninger kommer syklende til finskegrensa i 20 minusgrader

– Vi kommer ikke til å godta dette. Finland står klar og forbereder seg på å kunne iverksette ytterligere tiltak om nødvendig, sa statsminister Petteri Orpo da han holdt en pressekonferanse ved Vartius grensestasjon i Kuhmo mandag ettermiddag.

Finland varslet torsdag forrige uke at fire av landets ni grenseoverganger til Russland kom til å bli stengt fram til 18. februar neste år. Årsaken er en økning i antall asylsøkere som har krysset grensa den siste tiden.

– Det ser ut til å være organisert og ser ut til å fortsette, konkluderte Orpo.

– Overilt

Finske myndigheter mener Russland ønsker å styre en flyktningstrøm inn i landet som hevn for at Finland nylig ble medlem av Nato. Russiske myndigheter har nektet for dette.

Samme dag som Orpo besøkte grensa mot Russland, opplyser russisk UD at de har levert en formell protest til Finlands ambassadør i Moskva.

– Finlands beslutning var overilt, og den krenker rettighetene og interessene til titusenvis av mennesker på begge sider av landenes felles grense, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Måtte stanses med makt

Natt til lørdag stengte finnene grenseovergangene Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra og Niirala sørøst i landet.

Disse fire brukes av brorparten av flyktningene, som hovedsakelig kommer fra Midtøsten og som kommer med buss, bil eller sykkel fra Russlands nest største by St. Petersburg.

Fredag kveld ankom en gruppe til Niirala-grenseovergangen til fots og på sykkel. De skal ha forsøkt å presse seg over grensa, men ble stanset av vakter.

Leder for grensekontrollstasjonen i Niirala, Eetu Multanen, bekrefter at det ble brukt makt for å stanse folkemengden.

Folk som ønsker å søke asyl i Finland, må nå gjøre det ved grenseovergangene Vartius og Salla, som ligger over 500 kilometer lenger nord.

17 mil til nærmeste by

Mandag ettermiddag kom 35 flyktninger syklende til grenseovergangen Salla, skriver Hufvudstadsbladet. Da var det rundt 20 minusgrader og mye snø i området.

Fra Salla er det sju mil til nærmeste tettsted i Finland og 17 mil til nærmeste by på russisk side.

Lederen av forsvarskomiteen i det finske parlamentet, Jukka Kopra, har anklaget russiske myndigheter for å utnytte mennesker på flukt og tatt til orde for å stenge hele grensen til Russland om det blir nødvendig.

– Vil ikke komme til Finland

I helgen opplyste den finske grensevakten at flyktninger hadde dukket opp ved Vartius for første gang på et år. Lørdag søkte 67 personer om asyl der, mens det på søndag kom inn 16 søknader.

Jouko Kinnunen, sjefen for grensevakten ved Vartius, sier til nyhetsbyrået STT at russerne aktivt jobber med å sende mennesker til grensa.

– De presser folk til grensa og stenger portene bak dem. Mitt inntrykk er at mange av dem ikke vil komme til Finland.

– Har blitt umulig å returnere flyktninger

Finlands president Sauli Niinistö mener det er rett å stenge deler av grensen mot Russland. Han begrunner det med at det har blitt tilnærmet umulig å returnere flyktninger de siste årene.

– Så om du kommer deg over grensa, så betyr det at du mest sannsynlig blir i det landet du har kommet til, sa han da han ble spurt om grensestriden på en pressekonferanse i Warszawa.

75-åringen er mandag og tirsdag på statsbesøk til Polen, der grensekontroll og flyktningstrøm står på programmet. Niinistö ba under pressekonferansen om en felles plan for hele EU for å stoppe ulovlig innvandring.

Norges justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at det så langt ikke har vært en økning i grensepasseringer fra Russland over Storskog i Finnmark på samme måte som Finland har sett.

– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, sa hun til NTB forrige torsdag.

















