Tysk forsvarsminister: EU vil ikke greie å holde ammunisjonsløfte til Ukraina

– Vi kan ganske sikkert regne med at målet ikke vil bli nådd, sa Pistorius da han ankom EUs forsvarsministermøte tirsdag.

I mars lovte EU Ukraina 1 million runder med ammunisjon, deriblant artillerigranater, innen mars neste år.

Men en opptelling viser at så langt er bare rundt 300.000 runder levert.

Stoltenberg: – Må trappe opp

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltar på tirsdagens forsvarsministermøte.

Situasjonen på bakken i Ukraina er vanskelig, medgir han.

– Det gjør det desto viktigere at vi trapper opp hjelpen til Ukraina. Vi kan ikke tillate at Putin vinner, sier han.

– Men Nato-allierte øker nå produksjonen og investerer i økt kapasitet, understreker han.

EUs utenrikssjef Josep Borrell avviser på sin side at mangel på produksjonskapasitet er årsaken til løftebruddet. Han peker på at europeiske forsvarsselskaper eksporterer rundt 40 prosent av sine varer til andre land.

– Selskapene sender ammunisjon til andre markeder. Vi må se hva vi kan gjøre med det, sier han.

Uenige om militærfond

Samtidig er det ikke ventet at EU-landene vil greie å enes om et foreslått fond på 20 milliarder euro i militær støtte til Ukraina over fire år innunder det særegne budsjettet for Ukraina – European Peace Facility (EPF).

Et vedtak krever ja fra samtlige EU-land.

Men Tyskland, som har varslet at de vil doble sitt Ukraina-bidrag til 8 milliarder euro neste år, er skeptisk til å yte mer via EU-fondet.

Borrell sa mandag at han vil komme med et nytt forslag om militær bistand til Ukraina i desember.