Palestinsk Røde Halvmåne: 300 evakueres fra al-Quds-sykehuset i Gaza

De 300 omfatter den medisinske staben, pasienter, sårede og deres familier. Denne gruppen skal bringes sørover på Gazastripen, ifølge talsperson Nebel Farsakh.

Farsakh sier at de skadde skal få behandling i et av de få sykehusene som fortsatt er i funksjon der.

De på sykehuset har blitt beleiret, vært ute av stand til å forlate sykehuset, og ingen kan komme inn heller, fortsetter Farsakh. I tillegg har al-Quds-sykehuset vært uten tilgang til mat eller rennende vann i flere dager, la hun til.

Angrep

Al-Quds-sykehuset ligger i Gaza by, som har blitt utsatt for omfattende israelske angrep, både fra luften og fra bakken.

Også Shifa-sykehuset, det største på Gazastripen, har vært uten strøm i flere dager. Det pågår kamper like ved.

Israel og Det hvite hus i USA hevder at Hamas har en kommandosentral under dette sykehuset.

Ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) sier at alle sykehusene bortsett fra ett i Gaza by og nord på Gazastripen er ute av drift, fra og med mandag. Årsaken er mangel på strøm, medisinsk utstyr, oksygen, mat og vann, og situasjonen forverres av bombing og kamper i nærheten av sykehusene.

Eneste sykehus

Al-Ahli-sykehuset i Gaza by, som behandler over 500 pasienter, er det eneste som fremdeles kan ta imot pasienter, skriver OCHA i en oppdatering.

– Sykehus og helsepersonell er særlig beskyttet under den internasjonale humanitærretten, og alle parter i konflikten må sørge for at de blir beskyttet. De må ikke være åsted for kamper, skriver OCHA.

– Enhver militær operasjon rundt eller inne på et sykehus må sørge for å skåne og beskytte pasienter, helsepersonell og andre sivile.