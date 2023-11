Hamas’ øverste ledere er i Kairo for samtaler om Gaza

Delegasjonen har møtt lederen for Egypts etterretningstjeneste, Abbas Kamel, ifølge en uttalelse fra Hamas torsdag.

De diskuterte situasjonen på Gazastripen, ifølge uttalelsen.

Politisk rådgiver for Haniyeh, Taher Al-Nono, sier i en uttalelse på Telegram at pågående forhandlinger fortsetter og at ingen avtale med Israel er oppnådd så langt. Han spesifiserte ikke hvilke forhandlinger han siktet til.

Nyhetsbyrået AP skrev torsdag morgen at Egypt er blant landene som deltar i forhandlingene om å få innført en tre dager lang våpenhvile på Gazastripen.

Forhandlingene innebærer at Hamas skal frigi rundt ti gisler, har AP fått opplyst av en FN-kilde og en vestlig diplomat.