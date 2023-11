Guterres: De sivile lidelsene i Gaza viser at noe er galt med Israels krigføring

– Det er overtredelser fra Hamas’ når de har menneskelige skjold. Men når man ser på antallet sivile som blir drept i militæroperasjoner, ser man at noe åpenbart er galt, sier Guterres.

Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen er 10.569 drept siden 7. oktober i enklaven, hvorav 40 prosent er barn.

Guterres sammenligner tallene med andre konflikter og sier at det årlig drepes «maksimum et hundretalls» barn i konflikter.

– Strider imot Israels interesser

– Det er viktig å sørge for at Israel forstår at det strider imot Israels interesser å daglig se forferdelige bilder av de dramatisk store humanitære behovene til det palestinske folket, sier FN-sjefen.

Den norske utenriksministeren Espen Barth Eide (Ap) har sagt at Israel står i fare for å bombe vekk all sympati de fikk etter Hamas' angrep 7. oktober.

– Verden er opprørt over det som skjer. Det er gått for langt allerede, sa Eide i slutten av oktober, da 7000 var drept på Gazastripen ifølge helsemyndighetene.

Nær 100 FN-ansatte drept

Ifølge Guterres er 92 FN-ansatte drept siden 7. oktober drept i krigen mellom Israel og Hamas.

Han framholder at det er essensielt at alle parter i krigen følger krigens folkerett, og at alle gislene som Hamas har tatt blir sluppet fri.

Krigen på Gazastripen har vart i en måned. Den ble utløst av Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober der 1400 ble drept og flere hundre tatt som gisler og ført til Gaza.