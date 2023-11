– Vi er en del av et yrke som legger profesjonsetikk om menneskeverd til grunn. Våre kollegaer står i Gaza og opererer på gulv, uten strøm og medisiner. Skal vi ikke kunne snakke om det, spør lege Emma Joanna Lengle.

Lengle var 26. oktober en av initiativtakerne til underskriftskampanjen «I solidaritet med helsepersonell i Gaza».

Sammen med en kollega publiserte de et innlegg i Facebook-gruppen «Leger i Norge», som dernest ble slettet. I tillegg ble Lengles kollega kastet ut av gruppen.

Også flere leger har blitt utestengt av gruppen på bakgrunn av «politiske diskusjoner».

– At barn bombes i hjel burde aldri kunne avfeies som «politikk», konstaterer Lengle.

Nå krever hun og flere andre leger svar på hvorfor innholdet om Gaza slettes av gruppens moderatorer.

---

«Leger i Norge»

Facebookgruppe med 13.000 medlemmer

For å bli medlem i gruppa må du sende inn sertifisering på at du er praktiserende lege i Norge

Gruppa har om lag 10 moderatorer

«Leger i Norge» kritiseres nå av flere for å sensurere innhold som omhandler situasjonen i Gaza

---

Ble kastet ut på bakgrunn av «utfordrende innhold»

Etter at innlegget ble slettet og Lengles kollega ble kastet ut fra «Leger i Norge», begynte medlemmer av gruppa å vise sin støtte til legene bak underskriftskampanjen. Ifølge Lengle ble også støttekommentarene slettet og kommentarfeltet deretter stengt.

– I retningslinjene til «Leger i Norge» står det at det skal være faglige relevante samtaler. Utfordret ikke innlegget deres dette?

– Jeg oppfatter ikke innlegget vårt som utfordrende. Vi ønsket å forstå moderators avgjørelse, da henviser de til grupperegler. Der står det at innhold skal være faglig eller fagpolitisk rettet og at man ikke skal drive selvpromotering. De mente vi brøt med begge, forteller hun og legger til:

– Dette oppleves som sensur.

KRITISK: Lege Emma Joanna Lengle reagerer på at innlegg om situasjonen på Gaza blir slettet. – Våre kollegaer står og opererer på gulv, uten strøm og medisiner. Skal vi ikke kunne snakke om det? (Foto: Privat )

Kommentarfelt ble stengt

– Man begynner å lure på hvorfor akkurat denne konflikten ties, spør Lengle.

Flere innlegg som Vårt Land har fått se viser medlemmer i gruppene som skriver at deres innlegg og kommentarer om Gaza har blitt slettet, uten begrunnelse. Flere har også blitt kastet ut av gruppa.

– Hva begrunnet de valget med, når de har slettet innlegg og stengt kommentarfelt?

– De opprettet gruppen for å diskutere faget, mener de. Derfor vil de at innholdet i forumet skal være faglig relevant, forteller Lengle.

– Har dere tatt kontakt direkte med moderatorene?

– I et innlegg skrev en av moderatorene at innlegget vårt var partisk. Da tok vi direkte kontakt med han, siden vi selv var utestengt fra «Leger i Norge». Da anklaget han oss for å ha en trakasserende oppførsel, noe som gikk mot retningslinjene til gruppen.

Etter at kommentarfeltet ble stengt og innlegget deres slettet, var det en ukjent kollega som publiserte et innlegg hvor hun stilte seg kritisk til sletting av innlegg og ga sin støtte til underskriftskampanjen «I solidaritet med helsepersonell i Gaza».

[ Ingen nordmenn slipper ut fra Gaza ]

– Fremmer uetisk nøytralitet

Stipendiat ved Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU, Niruja Sivakumar sto bak innlegget som støttet underskriftskampanjen.

I hennes innlegg i «Leger i Norge» reagerte hun på at innlegget til hennes kolleger ble slettet. Videre skrev hun:

«De har oppfordret den norske legestanden til å ta et solidarisk standpunkt mot bruk av helsepersonell og sykehus som angrepsmål i Gaza», skrev hun om initiativtakerne til kampanjen.

Dernest stilte hun seg kritisk til moderatorene i Facebookgruppa:

«Jeg er utrolig skuffet over denne beslutningen som jeg mener står i fare for å fremme aktiv stillhet og uetisk nøytralitet».

Jeg la inn endringer for at det skulle virke mindre «anklagende», men innlegget forble upublisert — Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU, Niruja Sivakumar

En time senere var støtteinnlegget til Sivakumar slettet, i likhet med alle andre innlegg om Gaza.

– Jeg tok kontakt med moderatorene, men fikk aldri noe svar. Jeg har også prøvd å komme i kontakt med vedkommende i andre fora for leger, men det er fortsatt stille, skriver hun i en melding til Vårt Land.

– Du fikk aldri noen begrunnelse?

– Da det ble slettet fikk jeg en automatisk begrunnelse, samt mulighet til å redigere innlegget deretter. Jeg la inn endringer for at det skulle virke mindre «anklagende», men innlegget forble upublisert, sier hun.

Publiserte video – ble kastet ut

Også anestesilege i Bergen, Hanne Edøy Lossius, som tidligere har jobbet i Gaza, reagerer på det som skjer i Facebookgruppa.

Tidligere delte hun en video fra Gaza i «Leger i Norge», og ble selv kastet ut.

I et innlegg publisert på et annet legeforum skriver Lossiusen at moderatorene bak «Leger i Norge» må svare på hvorfor de kaster ut de legene som publiserer innhold om Gaza.

[ FNs nødhjelpskontor ber om 12 milliarder dollar til Gaza ]

«På denne siden unngår vi partsinnlegg»

De over ti administratorene i gruppen har ikke uttalt seg om enkelttilfellene av innleggene som har blitt slettet og hvorfor de har valgt å ekskludere disse legene fra gruppa.

Administrator i gruppa «Leger i Norge» og fastlege i Oslo, Christian Askenberg, publiserte derimot en generell forklaring på fjerning og utkastelser av lege-gruppen.

Der skrev han: «Det foregår en katastrofe. På denne siden unngår vi partsinnlegg».

Vårt Land har gjort gjentatte forsøk over flere dager på å komme i kontakt med flere av administratorene i gruppen «Leger i Norge», inkludert Christian Askenberg. Vi har ikke lykkes i å få svar.