Fredsprisvinner sultestreiker: – Regimet ønsker at hun skal dø i fengselet

Mohammadi ble tidligere i høst tildelt Nobels fredspris for sin årelange kamp for kvinners rettigheter i Iran. Hun sitter fengslet, og det er lite håp om at hun kan komme til Oslo og motta prisen.

Ektemannen hennes, journalist og aktivist Taghi Rahmani, sier til NTB at han frykter for helsen hennes. Han sier at fredsprisvinneren har hjerteproblemer.

– Regimet ønsker at hun skal dø i fengselet, sier Rahmani på telefon fra Paris.

– Det er en veldig dårlig situasjon for Narges nå. Regimet i Iran vil ikke hjelpe henne å bli bedre, sier ektemannen.

– Må få hjelp

Han sier at Mohammadi har fått beskjed om at hun må bruke hijab hvis hun skal få legebehandling på sykehus. Det nekter hun. Familien krever at hun overføres til et spesialistsykehus for hjerte- og lungebehandling.

Ifølge en aktivistgruppe knyttet til henne, er sultestreiken en protest både mot forholdene i fengselet i Teheran og kravet om at kvinner må bruke hijab.

Rahmani sier at situasjonen hennes blir verre og verre i fengselet.

– Hun må få behandling på sykehus med en gang, sier Rahmani.

Aktivistgruppen sier hun har fått en ultralydundersøkelse av hjertet. Fredsprisvinnerens bror har tidligere sagt til NTB at Mohammadi har vært innlagt for hjerteproblemer før. Ektemannen sier hun har problemer med hjertekarene og at det er en lidelse hun kan dø av.

Rahmani sier at Mohammadi nå drikker vann og spiser litt sukker og salt.

– Hun spiser ingenting annet. Hun må få hjelp, sier Rahmani.

– Politisk spill

Han anklager regimet i Teheran for å bruke Mohammadi i et politisk spill i en tid der frykten er økende for en større konflikt i Midtøsten.

– Det islamske regimet leker med Narges og bruker henne i et spill, sier Rahmani.

Han sier at familien ikke får snakke med henne og at de nå frykter hva som skal skje. De sier at flere aktivister tidligere har dødd i fengsel i lignende situasjoner, og at regimet da har kunnet vise til at det var dødsfall av medisinske årsaker.

Fengslet og pisket

Ektemannen skriver i en pressemelding at en betrodd lege i fengslet har sagt at Mohammadi trenger akutt legehjelp på sykehus.

– Den islamske republikken er ansvarlig for alt som skjer med vår kjære Narges, skriver ektemannen på vegne av familien.

Mohammadi er tildelt årets Nobels fredspris for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og kampen for menneskerettigheter for alle.

Hun har vært fengslet 13 ganger og dømt fem ganger. Til sammen er hun dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag for sin opposisjon til det iranske regimet.