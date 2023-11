Gro Harlem Brundtland om «Makta»: – Jeg kjente meg igjen

– Jeg er lettet fordi det var ganske bra, og jeg kjente meg igjen. Det er sammensatt på en litt annen måte, men det var ikke gærent, sier Gro Harlem Brundtland i «Lørdagsrevyen» på NRK.

Den tidligere partilederen har sett de to første episodene av serien og er fornøyd med hvordan skuespiller Kathrine Thorborg Johansen (34) som spiller Brundtland i serien, har tolket henne.

De to første episodene ble lagt ut på nett søndag morgen, før de ble sendt lineært senere på kvelden. Den første episoden, «Det må være en kvinne», hadde 450.000 seere og den andre episoden, med tittelen «Det eneste vi vil», ble sett av 300.000 de to første dagene. Brundtland takket selv nei til å delta på festpremieren for serien.

Serien dramatiserer den voldsomme maktkampen i Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet. «Makta» kaller seg i egenomtalen «en historie basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse».