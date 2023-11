– Det er vanskelig å vite hvilke ord man skal bruke. Det er et veldig nedrig forslag, selv til Frp å være. Her føler jeg at Frp viser sitt «sanne jeg».

Slik omtaler KrFs nestleder Dag-Inge Ulstein Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborgs forslag om å ikke ta imot kvoteflyktninger.

Tirsdag sa Wiborg, som er innvandringspolitisk talsperson for Frp, at Norge må prioritere flyktninger fra Ukraina. Han krever derfor at regjeringen ikke tar imot én eneste kvoteflyktning i 2024.

Utspillet kommer i forlengelse av regjeringas forslag til statsbudsjett, som legger opp til at Norge skal ta imot 1.000 kvoteflyktninger i året som kommer.

Ikke sjokkert, bare skuffa

Ulstein sier at han ikke er sjokkert, men at han likevel lar seg skuffe av utspillet.

Bakgrunnen for saken er at over 65.000 ukrainske flyktninger har kommet til Norge siden krigsutbruddet i februar i fjor. Ifølge UDI har det i gjennomsnitt blitt registrert 140 søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere de siste syv dagene.

Til sammenligning ankom om lag 10.000 syrere landet under flyktningkrisa i 2015.

Ulstein sier at KrF erkjenner at det er et stort press på ankomstsystemet, men at det i det store bildet ikke er kvoteflyktningene som kommer til å knekke systemet.

– Vi står overfor tidenes høyeste ankomsttall. Men desto viktigere er det å styrke og sikre legitimiteten til kvoteflyktningsystemet. Det er snakk om de i verden med aller størst behov, og som må bli overført til et tredjeland. Det er virkelig usolidarisk når Frp ikke er villige til å ta inn over seg situasjonen til de aller mest sårbare.

Kritiserer regjeringa og utfordrer SV

Ulstein sier at han er mer skuffa og sjokkert over hvor regjeringa legger lista, enn hvilke utspill Frp kommer med.

– Heldigvis er det slik at Frp har en tradisjon med å si én ting, og stemme på noe annet. Det så vi under Solberg-regjeringa, hvor KrF fikk gjennomslag for å ta imot tre ganger flere flyktninger enn det regjeringa nå foreslår.

Nå håper Ulstein at regjeringas støtteparti, SV, vil presse på for å øke antall kvoteflyktninger i årets statsbudsjett. Han sier at SV hittil har virka lunkne på å bruke forhandlingsmakt på å påvirke bistand- og flyktningpolitikken regjeringa fører.

– Men nå kan ikke SV gi opp. Når vi klarte å presse Frp til å ta imot 3.000 flyktninger og bruke én prosent av statsbudsjettet på bistand, da kan ikke SV godta dette. I så fall viser de tydelig at de bryr seg fint lite om internasjonal solidaritet.