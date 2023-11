Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dagene

– PST-meldingen bekrefter det vi har følt de siste fire-fem dagene – at ord blir til handling og at vi vil oppleve vold her i Norge. Det er skammelig, sier styreleder Ronen Bahar i Det mosaiske trossamfunn til NTB.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser at trusselen mot israelske mål i Norge er skjerpet som følge av krigen i Gaza, men at det generelle trusselnivået er uendret.

– Det har vært jevnlige markeringer i Norge, og disse er lovlige og fredelige. Likevel kan disse tiltrekke seg mennesker med radikale og ekstreme holdninger som ønsker å utnytte situasjonen, sier strategisk analytiker Céline Schiøtt i PST.