Hamas legger press på Egypt – ber landet åpne opp for nødhjelp til Gaza

– Egypt bør ikke bli sittende som en tilskuer, sier Musa Abu Marzouk, et av medlemmene i Hamas’ øverste politiske organ.

– Vi forventer en besluttsom holdning fra Egypt slik at hjelp kan sendes inn på Gazastripen så fort som mulig, sier han.

Det er kritisk mangel på mat, vann, medisiner og drivstoff på Gazastripen etter at Israel innførte en total blokade av det palestinske området for over tre uker siden. Det skjedde etter at Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober.

117 lastebiler

Siden har Israel latt 117 lastebiler slippe over grensen mellom Egypt og Gaza, ifølge nyhetsbyrået AFP, hvorav 33 slapp over grensen søndag.

Samtidig opprettholder Israel den totale blokaden på alle grenseoverganger mellom Israel og Gaza. Den innebærer også at mennesker ikke slipper ut av Gazastripen.

Før krigen kom det om lag 100 lastebiler med nødhjelp til Gaza hver eneste dag for å dekke befolkningens behov.

USA lover mer

Etter tre uker med krig og blokade er den humanitære situasjonen katastrofal, og FN, hjelpeorganisasjoner og en rekke land har gang på gang bedt Israel om ikke å begrense nødhjelpen til Gazas sivilbefolkning,

USAs president Joe Biden sa søndag at det kommer til å slippe inn mer nødhjelp i dagene som kommer.

Aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Karim Khan er blant dem som har bedt Israel ta tydelige grep slik at den palestinske sivilbefolkningen får tilgang på nødvendig mat og medisiner.