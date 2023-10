Talsperson for Israels militære (IDF), Daniel Hagari, sier lørdag formiddag at styrkene fortsatt er i Gaza etter nattens offensiv og fortsetter krigen.

Hagari sier samtidig at Israel senere lørdag vil tillate at lastebiler med mat, vann og medisiner kommer inn i Gaza.

IDF viser fram bakkestyrker i Gaza

21 dager etter at Hamas gikk til angrep på Israel og massakrerte rundt 1.400 menn og kvinner, barn og eldre, svarte IDF med et større nattlig angrep mot mål i Gaza.

I kunngjøringer fra IDF lørdag morgen lister de opp hva som ble oppnådd i løpet av natten:

Jagerfly har bombet 150 underjordiske mål i Gaza.

«Terrortunneler, underjordiske kampområder og annen underjordisk infrastruktur» ble truffet.

Sjefen for Hamas’ luftangrep, Asem Abu Rakaba, ble drept. Han ledet angrepene 7. oktober inn i Israel med droner og paraglidere.

I tillegg er flere Hamas-krigere drept.

Tidlig lørdag morgen publiserte det israelske militæret en video som viste pansrede kjøretøyer som beveget seg langsomt framover i åpne områder i Gaza, de første bekreftede bildene av israelske bakkestyrker inne i enklaven. Tidligere i uken ble det gjennomført kortere raid inn i Gaza.

Telefon og internett er nede

Da Israels angrep startet fredag kveld ble tilgangen på telefon og internett borte. Flere frykter at grusomheter blir holdt skjult for verden.

– Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sier analytiker Deborah Brown i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW).

Får ikke kontakt med redningsmannskaper

Ifølge Al Jazeera har bombeangrepene vært de kraftigste på tre uker. Og til forskjell fra tidligere netter, har det ikke vært mulig å få ringt etter sykebil, ifølge Røde Kors.

Palestinas Røde Halvmåne opplyser at deres redningsmannskaper på Gazastripen ikke lenger får kontakt med operasjonshovedkvarteret som følge av at internett er nede. Også Verdens helseorganisasjon melder at de ikke får kontakt med sine medarbeidere. Det samme gjelder FN, skriver CNN.

«En annen type bomber»

Det har vært panikk overalt etter at Israel trappet opp luftangrepene mot Gaza natt til lørdag, melder NTB og siterer BBCs korrespondent som oppholder seg i byen Khan Younis

– Vi kan se enorme flammer stige mot himmelen – det ser ut som de bruker en annen type bomber, skriver den britiske kringkasterens korrespondent Rushdi Abualouf.

Dødstallene øker

Siden Israel startet å bombe Gaza er over 7.300 mennesker blitt drept, blant dem over 3.000 barn, ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza.

Hamas bortførte over 200 mennesker til Gaza under angrepet mot Israel. Disse prøver Israel nå å hente ut.

Utenriksministeren øyner håp

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NTB at han er rystet over det som nå utspiller seg i Gaza. Likevel øyner han håp:

– Det kan faktisk være at ut av denne forferdelige katastrofen som skjer nå, så kommer det en ny vilje til å tenke på en løsning som kan bli varig.

Bildene og historiene fra Gaza, går inn på ministeren. Eide frykter at Israel er i ferd med å bombe vekk all sympatien landet fikk etter Hamas’ brutale terrorangrep.

– Verden er opprørt over det som skjer. Det er gått for langt allerede, sier han.

FN ber om våpenhvile

Noen timer etter at Israel trappet opp angrepene fredag kveld, vedtok FNs hovedforsamling, med støtte fra 120 land, deriblant Norge, en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen.