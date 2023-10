«Nytt på nytt» får ikke kritikk, men ros for Israel/Hamas-fleiping

Prosjektleder Kjetil Kooyman i «Nytt på nytt» forklarte hvorfor de tok opp konflikten og beskrev sendingen som brutal, morsom og vond.

– Vi ville ikke lage en lettvint sak hvor vi bare snakket om norske politikers reaksjoner. Vi ville lage satire hvor vi nærmet oss det brutale, uten å gå rundt grøten, sier han og legger til at de to gjestene hadde forberedt seg godt, sa han ifølge Kampanje.

– Vi var ikke i tvil om at dette kunne sendes. Vi var ikke i tvil om at det ville skape debatt, la Kooyman til.

Kringkastingsrådet kom ikke med kritikk, men roste i stedet «Nytt på nytt» for å tørre å ta opp betente temaer.

– Det er vanskelig å ivareta et satireprograms funksjon uten at det blir sånn at mange reagerer, sa leder for Kringkastingsrådet, Snorre Valen.

– Humor kan være sårende, støtende og ekskluderende, men det betyr ikke at man ikke skal drive med det. Jeg er opptatt av at man må forsvare ytringsrommet som de som driver med humor og satire skal ha, sa nestleder Vilde Schanke Sundet.