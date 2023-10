Frivillige og Nav skal samarbeide for å ivareta sårbare grupper

Torsdag signerte Nav-direktør Hans Christian Holte og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge en intensjonsavtale.

Den skal blant annet bidra til at Nav-kontorene i kommunene øker kontakten med frivillig sektor, skriver Nav i en pressemelding.

– Som samfunn står vi i en utfordrende tid. Det er viktig at vi står sammen og klarer å bruke hverandres kompetanse for å hjelpe dem som trenger det på best mulig måte, sier Holte.

Nav og frivillige skal styrke begge parters arbeid for inkludering på arbeidsmarkedet, samt bedre levekårene for vanskeligstilte.

– Frivilligheten har mange tilbud og aktiviteter for dem som sliter, og det å delta i frivilligheten kan være en vei ut av utenforskap, sier Johnsen.