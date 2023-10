Litt bortenfor Aps og Høyres kriser samles Senterpartiet til sitt første landsstyremøte etter valgsmellen: Sp landet på 8,2 prosent – et stort fall fra svært gode 14,4 i 2019.

Åttetallet har i perioder vært et normalt nivå for Sp. Men etter høstens valg er Vedum likevel krystallklar:

– Det valget vi gjorde i høst ville vært en valgsuksess i 2015, men er for dårlig i 2023. Vi har større ambisjoner enn å være et åtte til ti-prosents parti. Vi skal være et parti som kan styre Norge, sa Sp-lederen i talen til landsstyret.

Da har Sp en stor jobb frem til stortingsvalget: Skal partiet opp mot tosifrede tall igjen, er det ikke nok med å skalke lukene i distriktene. Sp må også hente seg tilbake i tettbygde strøk og mindre byer, påpeker valgeksperter overfor Vårt Land.

Men der er situasjonen nå kritisk etter årene med opptur.

Listen over triste byresultater er lang

Gallupnettstedet Pollofpolls har kartlagt at Senterpartiet ble mer enn halvert når resultatene for kommuner med over 50.000 innbyggere summeres. Vårt Land har gjennomgått enkeltresultater fra årets kommunevalg – og tallene er «blodrøde» for Sp i mer tettbygde strøk:

Partiet er mer enn halvert i store byer som Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. I sistnevnte sank de fra åtte prosent til 2,9

I Flekkefjord: fra 13,4 i 2019 til 5,8 prosent. I Porsgrunn fra 9,1 til 2,9 prosent.

I Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal og Lindesnes med byen Mandal: Også mer enn halvert. Rekken av triste byresultater er lang.

Hentet inn Jan Bøhler – men i Oslo er suksess borte

Tilstanden er den samme i «gjenoppståtte» Akershus, med befolkningstetthet og mange mellomstore kommuner innimellom jordbruks og skogsområder. Sp er mer enn halvert.

Og i hovedstaden? Der har Sp alltid stått svakt. Men partiet var på opptur før forrige stortingsvalg. Partileder Vedum hentet den kjente Ap-representant Jan Bøhler over til Sp for å vinne byvelgere.

Nå er all urban medvind borte. For fire år siden fikk Sp «høye» 2,2 prosent. I høst lave 0,8 – som i «gamle dager». Sp tapte 5.000 stemmer på fire år. Partiet mistet representanten i Oslo bystyre.

Sps ti gullkommuner gir under 5000 velgere

For de 217 608 stemmene Sp fikk i høst, kan 5.000 stemmer i Oslo virke bagatellmessig. Men summerer man stemmene i de ti småkommunene der Sp gjorde det best – med rent flertall i høst – samler disse ti ikke mer enn i underkant av nettopp 5000 velgere.

Skal Vedum lykkes i ambisjonene om høyere tall enn åtte prosent ved neste korsvei, trenger han «bunkene» av de mange tusen velgerne Sp mistet i byer og større tettsteder.

Senterpartiet landstyremøte. TALTE: - Valgkampen i 2025 begynner på dette møtet her, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til landsstyret i partiet. (Terje Bendiksby/NTB)

Valgforsker: Et «veldig dramatisk» tap

Det gjør både gallup-ekspert Johan Giertsen i Pollofpolls og valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning klart overfor Vårt Land.

– Sp er så absolutt avhengig av å reise seg også i områder utenfor kjernestrøk. Men akkurat nå er det vanskelig å se for seg. Sp mobiliserte jo veldig på motstand mot Solbergs regjering. Noe slikt er jo vanskelig nå, når de selv sitter i regjering, sier Bergh.

Med Vedum som leder hevet Sp seg til sterke valg i både 2017, 2019 – og 2021. Partiet var en motpol mot sittende regjering – og velgere strømmet til.

Det er veldig dramatisk å miste så mange på bare fire år. — Valgforsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning

– De fikk stor vekst av velgere på veldig kort tid. Forrige lokalvalg var jo også blant Sps beste. Men det er klart: Det er veldig dramatisk å miste så mange på bare fire år, sier Bergh.

Men skal de nasjonale sifrene bli høyere før stortingsvalget i 2025, må partiet hente inn flere velgere i sentrale strøk, tror gallupekspert Giertsen i Pollofpolls.

– Det klarte Sp i 2021 og 2019. Men nå forsvant alle disse velgerne – og gikk til borgerlig side og INP, sier Giertsen.

STORBY-OFFENSIV: Tidligere Ap-profil i Oslo, Jan Bøhler, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da kamp om storbyvelgere var sentralt året før stortingsvalget 2021. (Berit Roald/NTB)

Her er Vedums plan for velger-vekst: «Prosjekt Norge»

I en møtesal i Nydalen i Oslo lanserte Vedum mandag det som skal løfte Sp blant velgerne frem mot stortingsvalget i 2025: Et «Prosjekt Norge» i fem punkter.

Løftene er å sikre folk bedre råd, få folk i jobb, et trygt Norge, nasjonal kontroll – og politikk for «hele Norge».

– Har dere en ambisjon om å snu tilbakegang i byer og tettbygde strøk?

– Selvfølgelig, svarer Sp-lederen.

– Hvordan?

– Folk skal oppleve at det tøffe valgene vi har tatt i regjering, skal gi dem bedre råd. At de får komme seg i jobb – altså det som er kjernen i «Prosjekt Norge», svarer Vedum Vårt Land.

Skremte reverseringen byvelgere? «Ikke i det hele tatt»

– Hva skal fenge småbarnsfamilier og andre i byer og bynære strøk?

– Familier med barn vil jo oppleve at barnehageprisene går ned. Det fikk vi til med penger fra lakseskatt og hadde ikke skjedd uten Sp.

– Kan Sps mange «reverseringer» ha virket feil?

– Det tror jeg ikke i det hele tatt. Høstens valg handlet nok mer om hverdagsøkonomien til folk. Jeg tror heller ikke at folk i Akershus mente at storfylket Viken var et gode, svarer Vedum.

---

Tøff nedtur

Trygve Slagsvold Vedum har siden april 2014 ledet Senterpartiet. Han overtok et parti med oppslutning på femtallet

Årene som fulgte steg Sp. Vinteren året før valget i 2021 ble partiet målt over 20-tallet. Forrige stortingsvalg ble Sps nest beste etter krigen med 13,5 prosent.

Før jul i fjor var partiet med 3,8 under sperregrensen på Vårt Land-gallup. Men partiet doblet seg frem mot kommunevalget.

---