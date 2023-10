Klimademonstranter blokkerer vei i Oslo

– Jeg er her i dag for å beskytte de jeg er glad i. Vi ser en regjering som totalt ignorerer klimakrisen og de konsekvensene det har for vanvittig mange mennesker. Vi ser at oljeleting står i veien for trygge arbeidsplasser, og vi risikerer å miste velferd og etter hvert å ikke ha mat på bordet, sier Fritdjof Klareng Dale, talsperson i Stopp Oljeletinga, til Vårt Land.

Mandag morgen 23. oktober i åttetiden stilte Klareng Dale og omkring tolv andre klimaaktivister seg i et av de to kjørefeltene i Maridalsveien nær Alexander Kiellands plass i Oslo. Alle er fra kampanjen Stopp Oljeletinga. Med plakater med nettopp dette budskapet - «Stopp oljeletinga» - gikk demonstrantene sakte nedover den trafikkerte veien i retning Oslo sentrum.

Budskapet fra Klareng Dale er tydelig:

– Vi er her i dag for jeg ser ikke andre metoder enn å ty til sivil ulydighet.

Stopp oljeletinga skapte overskrifter i fjor da de tilgriset Monolitten med oransje maling. Kampanjen krever umiddelbar stans i all leting etter ny olje og gass på norsk sokkel.

Stopp oljeletinga Stopp oljeletinga stanser trafikken i ett kjørefelt i Maridalsveien i Oslo.

Trafikkork

Demonstrasjonen har ført til trafikkork i veien med rutebusser og biler som må vente til det blir ledig i motgående kjørefelt før de kan kjøre forbi demonstrantene.

Sykkelfeltet holdt demonstrantene seg imidlertid unna. Ved to anledninger ropte forbikjørende syklister «heia» til demonstrantene.

Foran og bak demonstrasjonstoget fulgte politiet med.

Stopp Oljeletinga - demonstrasjon i Oslo Stopp oljeletinga demonstrerer for klima i Maridalsveien i Oslo.

– Politiet er her for å sørge en viss trafikksikkerhet, noe som vi og gjør så godt vi kan, forklarer Klareng Dale.

– Har dette vært planlagt lenge?

– Det er ikke noe viktig. Det som er viktig nå er å bruke tiden vår på å få ut dette budskapet fordi det er så mange mennesker som dette kommer til å berøre, så det å snakke om sånne småting er ikke noe viktig, sier Klareng Dale.

Fridtjof Klareng Dale, talsperson i Stopp Oljeletinga. (Per Åsmund Reymert)

[ Aktivister forsøkte å lime seg fast på Munchs «Skrik» ]