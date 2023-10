Flyplassene i Damaskus og Aleppo ute av drift etter israelsk rakettangrep

Minst to sivile arbeidere ble drept i angrepene natt til søndag, opplyser Syrias meteorologiske institutt. Begge skal ha jobbet for værtjenesten og var basert på flyplassen.

All flytrafikk er nå omdirigert til flyplassen i Latakia, opplyser det syriske transportdepartementet.

Rullebanene på flyplassene ble ødelagt i angrepene, sier en ikke navngitt militærkilde til nyhetsbyrået Reuters. Ifølge kilden kom angrepene fra de israelskokkuperte Golanhøydene og fra Middelhavet vest for Latakia.

Det er andre gang at de to flyplassene blir rammet av samtidige luftangrep etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut for to uker siden. Det skjedde 12. oktober. Da skal fem personer har blitt såret. I tillegg ble flyplassen i Aleppo angrepet forrige helg.

Angrepene mot Syria blir gjennomført samtidig som Israel fortsetter luftangrepene mot den palestinske Gazastripen som svar på Hamas-angrepet mot Israel for to uker siden.

Det har de siste dagene også vært flere trefninger mellom den libanesiske Hizbollah-militsen og israelske soldater på grensen mellom de Libanon og Israel.

Det syriske regimet er alliert med Hizbollah og Iran, som regnes som Israels erkefiende i regionen. En del av Syria, Golanhøydene, har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967.

Siden 1981 har Israel hevdet at området er israelsk, men dette er ikke anerkjent av verdenssamfunnet.