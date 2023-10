Vi er et par som har vært gift i åtte år, og jeg oppfatter at vi har et godt samliv.

Det som plager meg, er at kona mi ikke oppnår orgasme, hverken alene eller når vi har sex sammen. Hun bedyrer at dette ikke er noe problem for henne, og jeg må jo tro henne på det. Dette har imidlertid blitt et problem for meg fordi jeg har en inngrodd forventning om å skulle tilfredsstille henne til orgasme.

Jeg synes også det er urettferdig og egoistisk av meg å få orgasme, så lenge dette ikke er noe vi kan oppleve og dele sammen. Følgelig tar jeg etter hvert mindre initiativ til sex, noe som gradvis skaper mer avstand mellom oss. Jeg skjønner at dette ikke er så lurt. Derfor søker jeg råd hos dere om hva jeg og vi bør gjøre før problemet blir større.

Hilsen G.

Kjære G, det er flott at du tar opp dette, både fordi det er et tema som mange vil kjenne seg igjen i, og fordi enkle grep kanskje kan forbedre situasjonen.

Orgasmejakten

Først vil jeg kommentere på at orgasme ofte oppfattes som et mål for sex. Ut fra forplantningshensyn er utløsning en nødvendig funksjon for mannen. Kanskje har vi menn av denne grunn lett for å opphøye betydningen av orgasme. Hos kvinnen er orgasme rent fysiologisk ingen forutsetning for å kunne bli gravid. Som et apropos forteller unge menn som har blitt skadet i ryggsøylen slik at de ikke lenger kan oppnå orgasme, at de har oppdaget nye sider ved seksualiteten. Fordi de har måttet utvide sitt repertoar, har de fått erfare at sex er så mye mer enn jakten på orgasme. Det gir grunn til refleksjon også for oss andre.

Biologiske forskjeller

Som gutter og menn tar vi på penis flere ganger daglig når vi tisser. Dette skaper en fortrolighet og kjennskap til eget kjønnsorgan, også knyttet til lystfølelse og hyppighet av onani. Siden jenters kjønnsorgan er mer skjult, forutsettes det ofte en mer bevisst utforsking, spesielt knyttet til hva som er forbundet med seksuell lyst og selvtilfredsstillelse. Hvis jenter i tillegg vokser opp i familier hvor seksualitet er tabubelagt, har de ofte en lengre vei å gå for å utforske egen kropp og dermed oppdage hva som gir nytelse. Forutsetningen for å få kjennskap til dette er å bli fortrolig med egen seksualitet, noe som dermed kan formidles til partner. Seksualitet er derfor både et personlig ansvar og en viktig relasjonsbyggende og kjærlighetsbekreftende bestanddel i et forpliktende parforhold.

Jeg ønsker ikke å så tvil om din kones opplevelse av at dette er uproblematisk for henne. Når du imidlertid tilkjennegir at dette blir et problem for deg, slik at du sjeldnere tar initiativ til sex med henne, rammer dette også deres relasjon som par. Dermed bør det være i begges interesse at dette blir et partema. Slik kan dere minske risikoen for en uheldig utvikling. Jeg velger derfor i det videre å ha som premiss at også hun ser på dette som et problem for dere som par, som hun ønsker å bidra til å løse.

Fortrolighet og kommunikasjon

Jeg vil oppfordre dere til å snakke sammen, for eksempel om hvilke biologisk forklarte ulikheter dere har knyttet til hvor raskt dere blir seksuelt opphisset. Mange gutter og menn har begrenset kjennskap til at kvinner som oftest trenger lengre tid og stimulering før de kommer opp på «platåfasen». Hvis penetrering skjer før kvinnen er tilstrekkelig opphisset, etterfulgt av at han raskt får rask utløsning, blir dette to ujevne forløp. Klitorisstimulering (istedenfor/i tillegg til vaginal stimulering) vil øke sjansen for at kvinner oppnår orgasme. Forutsetninger for god sex er imidlertid at begge føler seg trygge, avslappa, attraktive og har fortrolige samtaler der en deler følelser, fantasier og lyster om hva en selv syns er godt. Hva om du tar initiativ til å snakke med henne om hvordan hun liker å bli tilfredsstilt av deg uten (eller før) det blir aktuelt med penetrering? Alternativt at du overrasker henne med å tilby massasje som ikke har samleie som mål?





Utforsking

Dersom din kone er villig til å utforske hvorvidt hun kan oppnå orgasme på andre måter enn via sex med deg, finnes det mange seksualtekniske hjelpemiddel eller leketøy (søk på Internett) som gir slik mulighet. Det er å anbefale at hun i starten gjør dette på egen hånd. Gitt at dette bidrar til økt nytelse og eventuelt orgasme for henne, vil neste trinn være at dette hjelpemidlet inkluderes i deres felles sex, hvor hun forteller og viser deg hva hun liker best. Det kan også tenkes at hun har kroppslige eller mentale hindringer som forklarer vanskene. I så fall finnes det dyktige fagfolk slik som sexologer og gynekologer som er tilgjengelig for mer grundig undersøkelse og hjelp hvis ønskelig.

Lykke til!

Vennlig hilsen

Terje Tilden