Espen Barth Eide (Ap) i Kairo: Ber om humanitær pause

– Det haster med å få nok humanitær hjelp inn til en hardt prøvet befolkning i Gaza. Partene har plikt til å gjøre det mulig at nødhjelp kommer inn, sa Eide i sitt innlegg.

Politikere fra land i Europa og Midtøsten er samlet i Egypt for å diskutere den pågående krigen mellom Israel og Hamas.

– Vi ber partene om en humanitær pause for å gjøre det mulig at blant annet nødhjelp kommer inn. Så må humanitær tilgang opprettholdes og utvides, sa Eide.

Spania og Frankrike er blant landene som har bedt om en humanitær våpenhvile for å få inn nødhjelp til befolkningen på Gazastripen. Norge har foreløpig ikke brukt ordet våpenhvile.

– Det er et folkerettslig krav å sikre at befolkningen har tilgang til humanitær hjelp og at de beskyttes fra de verste effektene av krigen også mens kamphandlingene pågår, sa utenriksministeren i sitt innlegg.

– Den viktigste enkelthandlingen, som vil hindre lidelsen til befolkningen, er at det gjenopprettes tilgang til vann og strøm fra Israel, sa Eide.