Kirke rammet av angrep på Gazastripen

Innenriksdepartementet i Hamas-kontrollerte Gaza sier at flere mennesker hadde søkt tilflukt i en gresk-ortodoks kirke, men tallfester ikke hvor mange.

Angrepet førte til «et stort antall martyrer og sårede», ifølge uttalelsen.

Angrepet fordømmes på det sterkeste av det ortodokse patriarkatet i Jerusalem, som sier det utgjør en krigsforbrytelse.

– Å angripe kirker og deres institusjoner, i tillegg til de tilfluktsstedene som de utgjør for å beskytte uskyldige innbyggere – spesielt for barn og kvinner som har mistet sine hjem som følge av israelske luftangrep mot boligområder de siste 13 dagene – utgjør en krigsforbrytelse som ikke kan overses, uttaler patriarkatet.

Historisk kirke

Sankt Porphyrius-kirken er den eldste kirken i Gaza by som fortsatt er i bruk. Kirken ligger ikke langt fra Al-Ahli-sykehuset, der hundrevis av sivile ble drept i et luftangrep tirsdag – et angrep som begge parter anklager hverandre for.

Øyenvitner sier til nyhetsbyrået AFP at angrepet så ut til å være rettet mot et mål i nærheten av kirken. De sier også at fasaden på kirken ble ødelagt, noe som førte til at en nabobygning raste sammen. De sier at mange sårede ble brakt til sykehus.

Ifølge det israelske forsvaret (IDF) har jagerfly angrepet et kommando- og kontrollsenter som den hevder var involvert i å skyte raketter og granater mot Israel.

– Etterforskes

– Som et resultat av IDFs angrep, ble en kirkevegg i området ødelagt, sier IDF til AFP og legger til at de er klar over meldingene om at personer ble drept og at hendelsen derfor etterforskes.

Israelsk bombing har siden Hamas-angrepet mot Israel den 7. oktober tatt livet av minst 3.785 palestinere på Gazastripen, de fleste av dem sivile, ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet.

Hamas-angrepet tok livet av rundt 1400 israelere og flere utenlandske borgere, og også her var de fleste ofrene sivile, ifølge israelske myndigheter.

Rundt 200 mennesker er i tillegg bortført til Gazastripen, der de holdes som gisler.