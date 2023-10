Greta Thunberg innbrakt under oljeprotest i London

Vitner sier til Reuters at politiet arresterte den svenske aktivisten etter at hun hadde holdt en appell til demonstrantene som protesterte mot et møte for olje- og gasselskaper i London tirsdag ettermiddag.

Videobilder viser at Thunberg står rolig mens to politifolk snakker til henne. En av dem holder henne i armen. Thunberg bærer et merke med teksten «Oily money out» (vekk med «oljede penger»).

Tidligere i år har Thunberg også blitt fjernet av politiet under demonstrasjoner i Sverige, Norge og Tyskland.