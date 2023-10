Politiet bærer vekk Fosen-aksjonister fra Finansdepartementet

Fosen-aksjonistene satte seg fredag morgen utenfor totalt elleve departementer i Oslo sentrum.

Aksjonist Jon Anta Eira Åhren, som var en av dem som ble båret bort fra hovedinngangen til Finansdepartementet, sier til NRK at politiet sa at det var samfunnskritisk at døra skulle være åpen.

– Vi fikk valget om å fjerne oss eller ikke. Ingen ville fjerne seg, så da kom politiet og ga oss anmodning og begynte å bære oss bort ganske direkte, sier Åhren.

– Vi skjønner at de kommer og fjerner oss når de har fått beskjed om det. Det har jeg full forståelse for, akkurat som de burde ha full forståelse for at vi sitter her og demonstrerer i hele dag, sier han.

Det sitter fremdeles aksjonister utenfor den andre inngangen til departementet.

Åhren sier at det heller ikke er båret bort aksjonister fra andre departementer.

NRK snakket tidligere fredag med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Han sa at han ikke kom seg inn i departementet som følge av aksjonistenes blokkering av inngangene.