«I flere generasjoner har vårt folk bedt Kongen om hjelp, når ingenting annet har hjulpet i en fortvilt situasjon», heter det i henvendelsen som Fosen-aksjonistene har sendt til Kongehuset fredag.

– Vi håper ydmykt at Hans Majestet kong Harald vil møte oss og lytte, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat, i en pressemelding fredag formiddag.

Nystad viser til at aksjonistene opplever at de ikke har andre steder å gå.

– Vi har forsøkt alt. Vi, mange andre unge samer og andre menneskerettighetsforkjempere i solidaritet, har kjempet lenge for at bruddet på Fosen skal bli reparert. Hundrevis har til og med valgt å bryte loven i sivilt ulydige aksjoner for at regjeringen skal følge opp en rettskraftig høyesterettsdom. Vi har forsøkt å få departementer og ministre til å ta sitt ansvar, selskapene til å være fremoverlent for å finne en løsning og Stortinget til å innse at rettsstaten er i fare, sier lederen for Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon NSR-Nuorat.

Har avblåst sivil ulydighet og venter i stillhet

Fredag blokkerte aksjonistene flere departementer. Litt før klokken 11 opphevet aktivistene blokadene og dro til Slottsplassen. De skal ikke aksjonere på Slottsplassen, men vente i håp om å bli hørt.

Får aksjonistene møte kongen, vil de overlevere et brev som de ønsker skal gå videre i arverekken.

Kongens ord har betydd mye for samer

Sannhets- og forsoningskommisjonen trekker fram kong Haralds tale ved åpningen av Sametinget i 1997 som en «sterk forsoningshandling, i form av oppgjør med fornorskingspolitikken og anerkjennelse av samene som urfolk».

I talen sa kongen følgende:

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Den norske stat har derfor et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at det samiske folk skal kunne bygge et sterkt og levedyktig sam- funn. Dette er en hevdvunnen rett basert på samenes tilstedeværelse i sine områder som går langt tilbake i tiden.»

Tidligere sametingspresident i tre perioder, Aili Keskitalo, sier ifølge rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen at kongens unnskyldning for uretten som var begått, var viktig og ble lagt merke til i det samiske samfunnet.

«For samene betydde det veldig mye at det var Kongen selv som sa dette, fordi samene har tillit til ham. Det som Kongen sier, har stor verdi i vårt samfunn. I tillegg at hans ord også er den norske stats syn», sa Keskitalo i et intervju med NRK, som kommisjonen siterer.