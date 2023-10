Fredag la Støre-regjeringen frem et statsbudsjett med over en halv milliarder kroner til ulike former for støtte til Palestina.

Etter terrorangrepet fra Hamas mot Israel lørdag, ber Frp om frys av den norske bistanden.

– Her må det til en total gjennomgang, sier talsmann Christian Tybring-Gjedde.

– Regjeringen må fryse den delen av bistanden som går til kapasitetsbygging for palestinske selvstyremyndigheter frem til de fordømmer de forferdelige terrorhandlingene begått av Hamas, skriver KrF-nestleder og utenrikstalsmann, Dag Inge Ulstein til Vårt Land.

Sveriges regjering har alt tatt grep for å vurdere bistandsstopp.

Svensk statsminister: – Ikke en krone til terror

Mandag formiddag ble det klart at også Tyskland og Østerrike begge innfører en midlertidig stans i bistandsmidlene til Palestina.

– Ikke en eneste krone skal gå til noe som er i nærheten av terrorisme, lovet Sveriges statsminister Ulf Kristersson i SVTs partilederdebatt søndag kveld.

Flere av hans regjeringspartnere gikk i debatten hardt ut for å strupe pengestøtten til Palestina. Kristersson fra Moderaterna viste til at gjennomgangen alt er i gang. Og på spørsmål om han var åpen for å kutte støtten fullstendig, sa han ifølge Aftonbladet:

– Hvis det viser seg at penger går til feil ting, selvfølgelig.

Statsbudsjettet: Nær halvmilliard til Palestina

De norske bistandsbevilgningene til Palestina er sammensatte: Som humanitær hjelp, institusjonsbygging og ulike former for helsestøtte og tiltak for å sikre økonomisk vekst.

Men i proposisjonen fra regjeringen står det også at «bekjempelse av diskriminering, hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet».

Totalt er regionbevilgningen til Midtøsten foreslått å være på 519 millioner neste år.

– Langsiktig støtte til Palestina vil utgjøre en betydelig del av posten, skriver Utenriksdepartementet i budsjettforslaget.

KRF-TALSMANN: Nestleder Dag Inge Ulstein mener deler av norsk bistand til palestinske områder må gjennomgås og settes på vent. (Annika Byrde/NTB)

Frp tydelig ut: Bistanden må gjennomgås

Frps Tybring-Gjedde har i lang tid vært kritiker av den norske bistanden til de palestinske områdene. Etter angrepet mot Israel mener han regjeringen bør følge de svenske grepene og fryse bistand:

– Vi må få vurdert hvilken retning denne støtten bærer. Vi må faktisk få frem at Israel er et demokrati som vi må ta vare på. Da tror jeg vi nå bør fryse midler. Og bistanden bør gjennomgås, sier han til Vårt Land.

I den gjennomgangen vil han også inkludere støtte som gis til norske organisasjoner.

– Mange av dem er sterkt radikaliserte og har et ensidig syn på Israel og konflikten med palestinerne, sier han.

KrF: Fryse midler – men sikre helsehjelp

KrF-nestleder Ulstein påpeker at de humanitære behovene vil være enorme i området den nærmeste tiden.

– Vi har en humanitær plikt til å hjelpe sivile i nød. I tillegg er det andre prosjekt som det ikke er mulig eller riktig å stoppe umiddelbart, slik som helseprosjekter som gir kreftbehandling av personer fra Gaza.

Men likevel er det nå grunn til å stille kritiske spørsmål til resultatene ved de enorme midlene som har gått til Palestina, poengterer Ulstein.

Han ber regjeringen gjøre en full gjennomgang av bistanden til Palestina.

GJENNOMGÅR STØTTE: Statsminister Ulf Kristersson (M) sa i partilederdebatt søndag at regjeringen alt er i gang med å sjekke den svenske bistanden til Palestina. (Anders Wiklund /TT/NTB)

Harme hos svenske regjeringstopper

I nabolandet er reaksjonene fra borgerlige partitopper mot Hamas-angrepet på Israel sterke. Flere av dem er statsråder i Kristerssons regjering.

Lederen av Venstres svenske søsterparti, Johan Pehrson, krever at Sverige fryser eller trekker all bistand, ikke bare til Hamas-områdene, men også den palestinske staten.

– Vi må vise Israel all den solidaritet vi kan, sa Liberalernas leder.

Om effekten slike grep vil ha, svarte Pehrson:

– Det viktige er å sende et signal, vi kan ikke støtte en myndighet som roser drapsmenn.

Svensk Venstre-leder åpen for våpenhjelp

Lederen av Venstres søsterparti er også åpen for å sende våpen til Israel.

Lederen av KrFs svenske søsterparti, Ebba Busch, sier til SVT at bistand til Palestina må settes på pause om man den palestinske ledelsen ikke tar kraftig avstand fra Hamas-terror.

Lederen av Sverigedemokraterna vil også trekke tilbake den svenske anerkjennelsen av Palestina som stat, dersom det er mulig.

Venstre-advarsel mot å stoppe humanitær hjelp

Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen deler slett ikke åpningen for våpenhjelp hos svensk søsterparti.

– Israel er en sterk militærmakt, og trenger ikke noen våpenstøtte fra oss. Det landet trenger er politisk støtte for å nedkjempe terrororganisasjonen Hamas og få frigitt gislene, sier han.

Elvestuen peker på at krigsdramaet i området fortsatt er under utvikling. Derfor advarer han mot endringer i bistand nå:

– Det bør ikke gå noen pengestøtte til Hamas. Men i en situasjon der også sivilbefolkningen i Gaza er svært utsatt, er dette ikke tiden for å støtte den humanitære støtten vi gir gjennom FN og andre sivile organisasjoner. Hvordan bildet blir fremover, er det ikke mulig å si noe om nå, sier Elvestuen.