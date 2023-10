Kahn er norsk og jødisk, og har bodd i Israel siden slutten av 90-tallet. Hun er bosatt i Tel Aviv med mann og to barn på seks og åtte år. At landet skal bli infiltrert av Hamas er noe mange har fryktet, forteller hun.

– Dette er en komplett fiasko for regjeringen, at de har kommet seg inn i landet i fullt dagslys. Det er utenkelig at det kunne skje, sier Kahn til Vårt Land.

– Barna er vant til raketter

Louise Kahn og familien ble vekket klokken seks i dag tidlig av sirener, og sprang ned i trappeoppganger. I løpet av morgenen har det kommet flere raketter over byen, som blir skutt ned av Israels anti-rakettsystem.

– Vi har grått hele morgenen. Venner av oss i Be’eri har sittet innesperret i hjemmet sitt, og vi har ikke hørt fra dem. Dette er det verste som kunne ha skjedd, sier Kahn til Vårt Land.

Det var lørdag morgen at Hamas sitt angrep på Israel startet. Gjennom hele dagen har de avfyrt flere tusen raketter mot Israel og i tillegg sendt bakkestyrker over grensa fra Gazastripen.

– Dette med raketter er barna vant til. Det verste med situasjonen er nyheten om at så mange som 50-60 «terrorister» fra Gaza har infiltrert landet.

Hamas angrep fra land, luft og sjø

NTB skriver at væpnede palestinere lørdag har angrepet Israel både fra land, luft og sjø, ifølge den israelske hæren.

I tillegg klarte væpnede menn å ta seg over grensa fra Gazastripen og inn i Israel, bekrefter den israelske hæren. Angriperne skal har brukt paraglidere og kommet seg inn i Israel fra sjøen, melder NTB.

Louise Kahn forteller at de kjenne flere som bor i områdene ved Gaza. En venninne av henne har vært i et bomberom siden klokken seks uten vann, forteller hun til Vårt Land lørdag i 14.30-tiden.

– Vi får høre at flere familier med små barn gjemmer seg i bomberom mens «terrorister» går på utsiden. Noen av dem har fått høre om et nabohus som skal ha blitt satt fyr på. Samtidig er det mye fake news og vanskelig å få et klart bilde av situasjonen, sier Kahn.

Kritisk til egen regjering

Selv har hun deltatt aktivt i demonstrasjoner for demokratiet som har pågått den siste tiden. Kahn mener mange i Norge ikke klarer å forstå kompleksiteten i situasjonen.

– De tror gjerne at det fins en god og en ond part. Men det er en grunn til at Israel har måttet blokkere Gaza-stripen. Hamas er en organisasjon med uttalt mål om å utslette oss. Med all frakten av våpen som pågår, kan vi ikke ha åpne grenser, sier hun.

Minst 40 drept

NTB skriver lørdag ettermiddag at minst 40 israelere er drept og flere hundre er såret i Hamas-angrepene mot Israel, ifølge den nasjonale israelske redningstjenesten.

I tillegg er minst 740 såret, melder det israelske nyhetsnettstedet N12 lørdag ettermiddag.

---

Fakta om Hamas

Hamas ble dannet i 1987 under den palestinske oppstanden mot Israel som kalles den første intifadaen.

Organisasjonens charter krevde opprinnelig utslettelse eller oppløsning av staten Israel.

Charteret ble revidert i 2017 og åpner for etablering av en midlertidig palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen, innenfor grensene fra før krigen i 1967, men det krever samtidig «frigjøring av hele Palestina».

Det reviderte charteret understreker at Hamas ikke vil krige mot det jødiske folk, men mot sionismen som de holder ansvarlig for «okkupasjonen av Palestina»

Hamas hadde tidligere formelle bånd til Det muslimske brorskap, men gruppens ledere sier at disse nå er avviklet.

I 2006 vant Hamas valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene, men ble ikke anerkjent av omverdenen. USA, EU og Israel stempler gruppen som en terroristorganisasjon.

I februar 2007 inviterte Hamas Fatah med i en samlingsregjering, som Norge var alene om å anerkjenne i Vesten.

Noen måneder senere brøt det ut i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen. Hamas jaget Fatah-styrkene ut av Gaza, og palestinernes president og Fatah-leder Mahmoud Abbas fratok Hamas regjeringsmakten.

Hamas har siden hatt makten i Gaza, mens Abbas og en midlertidig regjering styrer på Vestbredden.

Siden 2007 har Hamas og andre militante grupper utkjempet flere kriger med Israel.

Abbas avlyste i 2021 det planlagte valget, som ville ha vært det første på 16 år.

---