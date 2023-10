– Budsjettet er et tydelig bidrag for å styrke matproduksjon og beredskapen i Norge, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Regjeringen foreslår blant annet å sette av 63,4 millioner kroner for å bygge opp et beredskapslaget for matkorn. Støtten til Bionova økes med 83,7 millioner til 171,2 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2023.

Det foreslås også en overgang fra kronetoll til prosenttoll for issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri.

– Tollvernet er svakt for viktige grøntprodukter, sier Pollestad.

