Bollestad langer ut mot Venstre: - Overrasker og skuffer meg

I talen til landsstyret i KrF torsdag formiddag gikk partilederen skarpt ut mot den tidligere partneren i flere regjeringssamarbeid.

Stridstemaet er samarbeidet i Oslo. Der nektet Venstre å ha med KrF i byrådssamarbeid. Internt i KrF anser man at saken vil få rikspolitiske dimensjoner.

Og nå starter Bollestad ballet:

– Det overrasker meg – og skuffer. Jeg kan jo ikke annet enn å konstatere at Venstre ikke ønsker å samarbeide med KrF i Oslo.

– Vi, som har en lang tradisjon for ikke-sosialistisk samarbeid i hovedstaden, vi var klare for å fortsette å dra politikken mot sentrum sammen med Venstre, konstaterte Bollestad.

– Følger ikke med i timen

Det er Venstres forklaring som vekker irritasjon hos Bollestad.

– De mener vi står for langt unna hverandre i ruspolitikk og viktige verdispørsmål. Det er skuffende, sa KrF-lederen.

Hun beskyldte den gamle partneren for ikke å «følge helt med i timen». For i ungdomsmiljøene er den «aktivistiske bølgen» på retur. Det viste nemlig analysene av skolevalget.

– Det er en dreining i mer konservativ retning. I en verden som oppleves utrygg søker unge tilbake til røttene – til verdier som holder og står fast, sa Bollestad.

ETTERLYSNING: Olaug Bollestad gikk hardt ut mot Oslo Venstre i tale. Nå vil hun også ha klarlagt hva partiet tenker om samarbeid nasjonalt. (Erlend Berge)

Venstres forbilde: – Et eksperiment med unge folks liv

Hun konfronterte også Venstre med at rusreformens forbilde – den liberale Portugal-modellen – nå sprekker.

– Etter 10–15 år med en ruspolitikk som Venstre skryter opp i skyene har helseledere og forskere i Portugal endelig snudd. Det er bare trist det har hatt et 15 år før de så at veien de gikk inn på var eksperiment med unge folks liv.

Bollestad spurte:

– Kanskje må det gå 15 nye år før Venstre tar til fornuft og snur her hjemme. Men KrF vil stå fast. Vi skal ikke portugisiske tilstander i vårt land.

Venstre og KrF har fått til mye sammen i regjering og politisk samarbeid. Derfor synes jeg hendelsen i Oslo er trist. — KrF-leder Olaug Bollestad

Satt på sidelinjen. Surt mellom KrF og Venstre

KrF var etter valget klare for å forhandle med Høyre, Venstre og Frp om byrådssamarbeid i hovedstaden. For i valget tapte Raymond Johansens rødgrønne byråd makten.

Men etter en kort sonderingsrunde ønsket ikke Venstre å ha hverken KrF eller Frp med i byrådet. Forhandlingene mellom Høyre og Venstre pågår fortsatt.

KrFs nyvalgte bystyrerepresentant, Øyvind Håbrekke, ga i NRKs Politisk Kvarter uttrykk for at splittelsen mellom KrF og Venstre også kunne sende signaler inn i rikspolitikken. For om ikke lenge starter igjen debatten om samarbeid på ikke-sosialistisk side.

---

Gamle partnere

Partiene KrF, Venstre og Senterpartiet utgjorde i sin tid det man regnet som sentrum i norsk politikk.

I 1997 deltok alle partiene i Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering. Etter 2001 har Sp ikke samarbeidet i regjering med de to andre.

I siste delen av Solberg-styrets tid – fra 2019–2021 – var KrF og Venstre begge med i regjeringen.

---

Men KrFs eget «Amsterdam-utspill» irriterte Venstre

Etter det Vårt Land kjenner til har også et utspill rett før valgdagen fra nettopp Håbrekke og KrF skapt irritasjon i Oslo Venstre.

I Aftenposten gikk førstekandidat Øyvind Håbrekke og KrF-leder Bollestad personlig ut mot den «lettversjonen» av rusreformen både Høyre og Venstre ønsker i hovedstaden.

– Oslo skal ikke bli Norges Amsterdam, lød det fra Håbrekke – flankert av Bollestad – i intervjuet.

For Venstre nasjonalt er nettopp en ny, liberal rusreform fanesak. Og i hovedstaden ønsker både Venstre og Høyre en «lettversjon» av rusreformen.

Da Solberg-regjeringen i sin tid la frem sitt forslag til rusreform, gikk alle KrFs statsråder offentlig ut mot forslaget dagen før det passerte statsråd.

UTENFOR: KrF-bystyrerepresentant Øyvind Håbrekke foran byrådsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. Men de to sistnevnte ble holdt utenfor samarbeidet. (Annika Byrde/NTB)

Mener liberal narkopolitikk skader unge

Etter talen utdyper KrF-lederen utfallet mot Venstre overfor Vårt Land.

– Du stempler rusreform-forbildet i Portugal som «eksperiment med unge menneskers liv». Er Venstres politikk også et eksperiment med liv?

– Ja, fordi ungdom tror det bare er «litt ulovlig» med narkotika – når man ikke klarer å skille mellom legalisering og avkriminalisering. Vi ser at kokainbruk og bruk av stoff går opp. Det er ingen andre enn ungdommen som taper på at vi er utydelige i narkotikapolitikken, svarer Bollestad.

Hun fastslår at det må være et regelverk som klart sier at narkotikabruk er forbudt.

Bollestad: – Må vite hva Venstre tenker nasjonalt

– Hvor alvorlig er hendelsen i Oslo for forholdet mellom Venstre og KrF i rikspolitikken?

– Venstre og KrF har fått til mye sammen i regjering og politisk samarbeid. Derfor synes jeg hendelsen i Oslo er trist. Dette gjør jo at jeg må vite om hva Venstre tenker nasjonalt frem mot valget i 2025.

– Ser man nå begynnelsen på at gammelt, tradisjonelt sentrumssamarbeid er på vei til å bli historie?

– Nei, det får Venstre å avgjøre. KrF er opptatt av å bygge et sentrum i politikken og er et sentrumsparti som henter ting fra begge sider i norsk politikk. Det gjør også gjennom de mange ulike samarbeidene vi har inngått lokalt og i fylkene, svarer Bollestad.

Lederen i Oslo Venstre, Grunde Almeland, svarer «ingen kommentar» til Bollestads utfall.