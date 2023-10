Vårt Land erfarer: Ida Lindtveit Røse (KrF) får toppverv i borgerlig fylkesråd i Akershus

Det erfarer Vårt Land.

Mandag ble det kjent at Høyre, Venstre, KrF og Frp har blitt enige om en politisk plattform i Akershus. Nå skal de fire borgerlige partiene lede Norges største fylke.

Akershus blir et eget fylke igjen 1. januar 2024. Da blir storfylket Viken historie.

Samtidig går Akershus over til parlamentarisme som styringsform. Det betyr at fylkeskommunen får en egen «fylkesregjering» – et fylkesråd.

Ida Lindtveit Røse blir fylkesråd for næring – og mer

Både den politiske plattformen og det nye fylkesrådet i Akershus vil bli presentert på Småflyhavna kro på Fornebu i Bærum klokken halv ti onsdag.

Fra før av er det kjent at Annette Solli (H) blir fylkesrådsleder.

Nå kan Vårt Land melde at Ida Lindtveit Røse blir fylkesråd for næring, idrett, folkehelse og oppvekst.

Det betyr at Kristelig Folkepartis nye nestleder har kapret et tungt politisk lederverv på et satsingsområde for partiet.

Til forskjell fra nestledervervet i KrF er posten som fylkesråd også en betalt fulltidsjobb.

Røse kan med andre ord konsentrere seg om politikk og få tyngre ledererfaring de kommende årene.

Hun får også en plass ved «regjeringsbordet» i Akershus fylkeskommune og dermed også innflytelse på den politiske helheten.

Om valget av næring: – Drivkraft for gode lokalsamfunn

– Næringspolitikk er en drivkraft for gode lokalsamfunn. Det er noe av min drivkraft for å være i fylkespolitikken. For KrF er det kjempeviktig få sette sitt stempel på næringspolitikken i Akershus.

Det sier Ida Lindtveit Røse til Vårt Land om hvorfor hun ønsket seg posten som fylkesråd for næring.

KrF-toppen setter næringspolitikk i sammenheng med familiepolitikk og kristendemokratiske idealer om å bygge samfunnet nedenfra.

– For KrF og meg et det viktig å styrke og bygge næringslivet nedenfra, få til maktspredning og lokale intitiativ. Å bidra til at bedrifter kan etablere og styrke seg i Akershus er viktig for gode lokalsamfunn, fordi vi trenger lokale arbeidsplasser så ikke alt må flyttes inn til Oslo. Barnefamilier ønsker kort vei til jobb, å kunne sykle eller gå, så Akershus blir et godt sted å vokse opp, sier Røse.

Dette er KrF-seire i plattformen

Dette trekker Ida Lindtveit Røse selv fram som KrF-gjennomslag i den nye politiske plattformen:

Det skal bli lettere og billigere å reise kollektivt. Det er viktig for å kunne komme til og fra jobb og aktiviteter uten å bruke bil.

Innføre Ung Invest i Akershus. Det er et ettårige program som Buskerud tilbyr unge som dropper ut av eller ikke kommer inn på videregående.

Tydeligere satsing på å redde Oslofjorden enn det rødgrønne flertallet i Viken hadde i forrige periode.

Rett til rullerende opptak til videregående skole for flyktningner. De skal slippe å vente inntil et halvt år på skoleplass.

Styrke 13/20, som er et lavterskel samtaletilbud for ungdom. Det skal drives fram som en satsing i hele fylket.

Borgerlig samling i Akershus, men splid i Oslo

Den ferske fylkesråden gleder seg også til å få et ord med i laget om andre politiske felt i fylket. Deriblant utdanningspolitikk.

– Å sikre at flere får fullført videregående er også helt sentralt. Jeg gleder meg til å bidra til det i Akershus.

– Dere fikk til borgerlig samling her, men ikke i Oslo. Hva tenker du om det?

– Det er synd at Venstre i Oslo ikke ønsket å ha med KrF. Det er der det lå. Jeg vet at KrF i Oslo gjerne ville ha samarbeid. I Akershus har det vært krevende forhandlinger, men vi har funnet sammen og greid å få til en politisk retning for det nye fylket som alle fire partier står bak og kan være stolte av, svarer Ida Lindtveit Røse.

