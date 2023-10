Organisasjon hevder jente ligger i koma etter politivold i Iran

Statlige medier i Iran hevder årsaken til skadene er at jenta fikk et blodtrykksfall og deretter slo hodet i inne i en vogn på metroen i Teheran.

Menneskerettighetsgruppa Hengaw publiserte tirsdag en rapport om at 16-åringen ble angrepet av kvinnelige politibetjenter, angivelig fordi hun ikke hadde på seg hijab. De viser til opplysninger om at jenta ligger i koma på et militærsykehus og at familien ikke får besøke henne.

I september var det ett år siden 22-årige Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Den siste tida har myndighetene i landet i større grad aksjonert mot kvinner og jenter som bryter de strenge islamske kleskodene, ifølge New York-baserte Center for Human Rights in Iran (CHRI).