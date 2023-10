I åpningstalen - som holdes etter at Kongen har åpnet Stortinget - kom stortingspresidenten både med vekkere om fattigdom og politikerne som forbilder utad.

Gharahkhani sa det er lett å forstå den bekymringen mange har i urolige tider og når mange nå har det økonomisk tøft:

– Selv om mange av oss klarer oss gjennom tøffere økonomiske tider, er vi flere her som har møtt dem som virkelig sliter. Ingen skal stå med lua i handen, sier vi ofte. Det kan ikke bare være ord, sa stortingspresidenten.

Han minnet om at landet og de folkevalgte også tidligere har opplevd usikre tider.

– De tok kloke beslutninger som gjør at vi er den nasjon vi er i dag. Den arven forplikter.

Et alvor om «feil og skandaler»

De siste årene har sakene med misbruk av reiseregninger og pendlerboliger for stortingspolitikere fått mye oppmerksomhet. De siste månedene har også vært preget av avsløringer om inhabilitet og aksjehandel hos politikere og ektefeller.

Gharahkhani trakk frem alvoret i situasjonen:

– Vi må mer enn andre være bevisst på hvordan vi oppfører oss. Både som enkeltmennesker og som fellesskap er det vårt ansvar å sørge for at feil og skandaler ikke overskygger det som er det viktige: Det politiske arbeidet, sa stortingspresidenten.

ALVOR: Stortingspresident Masud Gharahkhani ba om annet enn mot fattigdom i tale etter at Kong Harald hadde åpnet det 168. storting. (Erlend Berge)

Bekymring for lav valgdeltakelse

Gharahkhani påpekte at folk må oppleve at bekymringer tas på alvor - og at de finner sine løsninger i Stortingets sal.

– Det er bare sånn vi gjør oss fortjent til den tilliten folket har gitt oss gjennom valget, sa stortingspresidenten.

Han uttrykte også bekymring for lav valgdeltakelse i lokalvalget i september.

– I en urolig verden hvor demokratiet er under press, er det stadig viktigere å verne om og sikre alle sidene ved folkestyret. Derfor er det bekymringsfullt at valgdeltakelsen går tilbake.

– Der har vi som storsamfunn, og særlig vi i det politiske miljøet, et ansvar, sa han.

Kong Harald i trontalen: Optimisme om lavere prisvekst

I trontalen, som åpnet Stortinget, kom det også optimistiske signaler fra regjeringen. Det anes positive tegn i økonomien.

– De siste månedene har prisveksten falt. Det gir håp om at tiden med høy prisvekst kan være i ferd med å gå mot slutten, sa kongen da han leste trontalen.

– Den høye prisveksten rammer særlig dem med lavest inntekt. Regjeringen iverksetter mange tiltak for å skape økt trygghet for folk, sa kongen.

Fredag legger regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for neste år hvor rammen for den økonomiske politikken for neste år skal settes.

Høytidelig åpning - bunadskledde representanter

Trontalen trakk også fram flere andre planer for regjeringens politikk. Blant annet om grep de skal ta i helsevesenet, milliardhjelp til Ukraina og klimatiltak.

Kronprins Haakon og dronning Sonja var også til stede under den høytidelige stortingsåpningen, og mange av stortingsrepresentantene hadde tatt på seg bunader for anledningen.