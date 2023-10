Full klinsj mellom KrFU og Unge Venstre om Erna Solbergs framtid

– Jeg synes det var et uklokt utspill av Unge Venstre, sier KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland på spørsmål fra Vårt Land.

Tirsdag morgen tok Unge Venstre-leder Ane Breivik til orde for å vrake Erna Solberg (H) som statsministerkandidat for et ikke-sosialistisk regjeringsalternativ i 2025.

– Norge kan ikke ha en regjeringssjef som er og har vært inhabil i embetet, sa Breivik til NRK.

Hadle Bjuland sa derimot til kanalen at han har «tillit til Erna» og håper hun fortsetter som Høyre-leder og statsministerkandidat.

Nå utdyper KrFU-lederen overfor Vårt Land:

– Det er for tidlig å konkludere med at Erna må gå av for å gjenopprette tillit til politikere. Til det er for mye uavklart.

Økokrim og Kontrollkomiteen på Stortinget må få gjøre jobben sin, mener Bjuland (se faktaboks).

– Vi må puste med magen. Ingenting haster her. Jeg er glad for samarbeidet KrF og Erna Solberg har hatt. Jeg håper hun blir statsminister igjen, men det avhenger av hva Kontrollkomiteen og Økokrim kommer fram til, sier han.

Unge Venstre svarer: – Særs uklokt å verne Erna Solberg

Ane Breivik svarer KrFU-lederen med samme mynt:

– Jeg synes ikke det sømmer seg å gå til valg med en statsministerkandidat som har vært inhabil i embetet som statsminister. Det kan godt hende KrFU syns det er en veldig god idé, men jeg tror ikke det vekker så mye tillit, sier hun til Vårt Land.

– Jeg synes tvert imot at det er særs uklokt å verne om en politiker som har brutt grunnleggende regler og vist seg inhabil i saker. Det er svært alvorlig med slike feil og det er egnet til å svekke folks tillit til politikere. Det synes jeg også Bjuland bør være opptatt av, utdyper Breivik.

Første borgerlige topp som sier Solberg bør gå: – Neppe alene

Unge Venstres leder er første borgerlige partitopp sier at Erna Solberg ikke kan være statsministerkandidat i 2025 etter at skandalen sprakk om Solbergs habilitet og ektemannen Sindre Finnes aksjekjøp i årene hun var statsminister.

Til E24 vil ingen av Høyres tidligere regjeringspartnere – KrF, Venstre og Frp – si om Solberg har deres støtte som statsministerkandidat.

– Hvorfor velger du å være første kvinne ut?

– Det kan godt hende det er uklokt, men for meg kjentes det moralsk riktig å gjøre. Jeg er nok ikke den eneste som har vært frustrert over håndteringen av denne saken fra Høyres side. Jeg valgte å uttale meg for å nyansere inntrykket folk satt igjen med av den saken og for å synliggjøre følelsen jeg sitter igjen med. Jeg er ganske sikkert ikke den eneste.

– Tror du enden på visa blir at Solberg må trekke seg?

– Slik det ser ut i dag, vil jeg tippe at det blir utfallet. Så skal ikke jeg diktere interne valgprosesser i Høyre, eller hva Høyres medlemsmasse eventuelt gjør. Men synes man det borgerlige prosjektet er viktig, så bør de i hvert fall ha en samlende borgerlig kandidat som viser seg fortjent til folkets tillit.

KrFU-leder går lenger enn Olaug Bollestad om tillit til Solberg

KrF-leder Olaug Bollestad sier til E24 at hun vil ha «all info på bordet» før hun «kan si noe om tillit eller ikke tillit».

Det betyr at KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland går lenger enn egen partileder i å slå en foreløpig ring om Erna Solberg som statsministerkandidat i 2025.

– Hvorfor går du lenger enn din egen partileder og sier at du har tillit til Solberg og håper at hun får fortsette?

– Jeg har sagt at på nåværende tidspunkt, så har ikke vi grunnlag for å si at vi ikke har tillit. Mitt standpunkt kan endre seg hvis Kontrollkomiteen kommer fram til en konklusjon, eller hvis Økokrim åpner etterforskning eller sikter Sindre Finnes.

---

Aksje-saken

15. september fortalte Erna Solberg pressen at ektemannen Sindre Finnes hadde handlet aksjer over 3.600 ganger mens hun var statsminister.

Solberg erkjente at hun derfor har vært inhabil i flere saker som statsminister. Samtidig fremholdt Høyre-lederen at ektemannen hadde holdt aksjehandlene skjult for henne.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen undersøker nå om Solberg har brutt habilitetsregler for regjeringsmedlemmer. For eksempel ved ikke å gjøre nok for å skaffe seg informasjon om ektemannens aksjer og egen habilitet.

Økokrim undersøker også om det kan være grunnlag for å åpne etterforskning mot Sindre Finnes for innsidehandel. I så fall risikerer Erna Solberg å bli trukket inn i etterforskningen.

Det var næringslivsavisen E24 som drev fram avsløringen av Solberg-saken. I ettertid har media sjekket Sindre Finnes aksjehandler opp mot Solberg-regjeringens aktivitet. Flere tilfeller der Solberg kan ha vært inhabil har kommet fram.

---