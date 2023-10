Det var rundt 100 personer i kirken i kystbyen Ciudad Madero da den kollapset, opplyser politiet i delstaten. Rundt 30 personer satt fastklemt under bygningsmassene mens redningsmannskapene jobbet med å få dem løs.

Noen timer etter hendelsen sier en talsperson for sikkerhetstjenesten i regionen til nyhetsbyrået AP at ni personer så langt er bekreftet omkommet. Vedkommende forteller at kollapsen trolig skyldes en svikt i bygningsstrukturen til kirken Santa Cruz.

Byens ordfører, Adrian Oseguera, opplyser til den mexicanske avisa Reforma at et barn er blant de omkomne.

Kritisk til hjelpearbeidet

På Facebook skriver signaturen «Altamira – den sovende kjempe» om å forestille seg hvordan det er å dra til kirken med et barn som skal døpes.

«Tenk et øyeblikk på barnet ditt, hvor bra han ser ut, at du en dag vil snakke med andre om øyeblikket når du sitter hjemme og viser fram bildene. Så i et øyeblikk hører du et hjerteskjærende smell, du forstår ikke hva som skjer», skriver signaturen.

Personen bak er kritisk til hjelpearbeiderne som kommer til stedet – dårlig organisert og med dårlig utstyr:

«Vi må organisere oss slik at folk i Madero kan ha bedre myndigheter, slik at vi, når store tragedier skjer, kan være sikre på at de handler raskt og effektivt med spesialutstyr».

På åstedet klarer noen på egenhånd å få ut sine skadde slektninger og få dem på sykehus, forteller Facebook-skriveren. Publikum blir bedt om å være stille for å lytte etter de som sitter fast i ruinene,

RAMMET: Ciudad Madero ligger litt over 40 mil fra hovedstaden Mexico City og 50 mil sør for Brownsville, Texas.

Liste på 50 skadde

Bispedømmet i Tampico har publisert en liste over rundt 50 personer som er fraktet til sykehus med skader etter ulykken. Blant dem er en fire måneder gammel baby og tre barn i alderen fem til ni år.

Presten for Santa Cruz-kirken, Ángel Vargas, klarte ikke å holde tårene tilbake da han klemte biskopen av Tampico, José Armando Álvarez Cano, etter kollapsen av tempelet i Ciudad Madero. Nettstedet Tamaulipas 360 formidlet møtet mellom presten og biskopen på X/Twitter:

Con el corazón destrozado.



El sacerdote de la iglesia de la Santa Cruz, Ángel Vargas, no logró contener el llanto al abrazar al obispo de Tampico, José Armando Álvarez Cano, después del colapso del templo en Ciudad Madero, #Tamaulipas.#CdMadero pic.twitter.com/k65uFKOpp0 — Tamaulipas 360 (@Tamaulipas360) October 2, 2023

– Takket være guddommelig forsyn og arbeidet til redningsmannskapene er personer dratt ut i live fra ruinene. La oss fortsette å be, sier biskop José Armando Alvarez i en uttalelse.

Han forteller at taket kollapset i det menigheten mottok nattverd.

Et overvåkingskamera i nærheten fanget opp kollapsen til bygget, som er en mursteinskonstruksjon med betongtak. Filmen viser at taket faller rett ned, og veggene raser innover.

En annen video, publisert på nettstedet Noticias del Golfos Facebookside, viser et opptak innenfra kirken før taket raste. Den viser også takkontstruksjonen som ikke har noen støtter under taket.

Dårlig kvalitet?

Kollapsen skyldes trolig skyldes en svikt i bygningsstrukturen til kirken Santa Cruz, ifølge en talsperson for sikkerhetstjenesten i regionen til nyhetsbyrået AP.

Kan kvaliteten på bygningen være grunnen til at taket raste? Det er ennå for tidlig å si noe sikkert om.

I mai 2021 raste en konstruksjon for metro-banen i Mexico by sammen. 26 mennesker ble drept. Da Det Norske Veritas (DNV) etterpå undersøkte konstruksjonen slo de fast at dårlig sveising var medvirkende til ulykken. Det manglet også dårlige støttebjelker, og noen var feilplassert slo DNV fast. Det Norge-baserte selskapet driver kvalitetssikring og risikohåndtering i hele verden.

BETONG: Bilder på nettet fra Santa Cruz-kirken viser hvordan taket er bygget. (Guillermo Acosta Barbosa /Google)

Mexico Church Collapse RAS: Det sammenraste taket hviler på kirkebenkene inne i kirken Santa Cruz. (Jose Luis Tapia/AP)

Prøver å løfte taket

Bilder fra stedet viser et relativt tynt, støpt betongtak som ligger oppå kirkebenker i deler av det sammenraste bygget. Det åpner muligheten for at det er luftrom hvor overlevende kan ligge.

Bilder myndighetene har sendt ut, viser også forsøk på å løfte opp deler av det sammenraste taket.

– Arbeidet pågår fortsatt med å hente ut folk som befinner seg under bygningsmassene. Dette er en veldig vanskelig tid, sier biskopen i en innspilt uttalelse.

Oljeby på østkysten

Ulykken skjedde i byen Ciudad Madero, på østkysten av Mexico.

Dette er en by på 206.000 innbyggere der oljeindustrien er stor og gir mange arbeidsplasser til byens befolkning. En annen stor næring i byen er turisme.