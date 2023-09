Kyrkje deler ut gratis lunsj til skuleelevar

Det er stille før stormen i Fjell kyrkje i Drammen. Utanfor står skiltet som lokkar med gratis tomatsuppe. Inne er det sett ut bord og stoler til dei rundt hundre ungdommane som skal koma.

Diakon Ingeborg Drange har ei stor suppegryte i hendene.

– Det starta med at kyrkja inviterte til vaffel og kake i lunsjtider. Tanken var å nå ut til folk som er heime på dagtid. Men så kom det mange skuleelevar. Då begynte me også å servera gratis suppe, fortel ho.

Det var starten på ein tradisjon som har vara i over ti år: Ein dag i veka inviterer Austad Fjell kyrkjelyd ungdomsskuleelevar til gratis suppe i storefri.

Nokre av elevane våre har behov for å få gratis mat. — Ida Fossen Nomerstad, lærar

Heng med vener og speler bordtennis

– Det luktar godt!

Ei jente roper ut i det ho kjem inn i kyrkja. Bak henne strener eit tjuetals jenter.

Dei får kvar sin porsjon suppe og nokre kjøper vaflar. Stadig nye grupper med ungdom kjem inn i kyrkjebygget.

Ein gut sit bøygd over tallerkenen sin, omringa av kompisar.

– Dei er snille folk, dei som lagar mat til oss, seier han til Vårt Land mellom munnfullane med suppe.

VIKTIG: – Me har fått signal frå skulen og foreldra om at denne lunsjen er viktig, seier diakon Ingeborg Drange. (Rebekka Johannessen Litland)

Eine kompisen hans et ikkje suppe, han seier han har hatt med seg matpakke i dag.

– Eg likar å koma innom her og henge med vener. Av og til speler me bordtennis i kjellaren etter skuletid.

Plaga med påsette brannar

Elevane går på Galterud ungdomsskule. Den ligg i bydelen Fjell i Drammen, eit område der mange har ikkje-vestleg bakgrunn. Skulen har vore prega av uro, og i vår var det åtte eldspåsettingar på skuleområdet.

Skulen har i kjølvatnet av brannane tilbode gratis varmmat, for å skapa samhald og hindra utanforskap. Det melder NRK.

Ida Fossen Nomerstad er lærar ved Galterud ungdomsskule. Ho fortel at skulen denne hausten førebels ikkje har fått på plass gratis skulemat.

– Skulen jobbar no med å få dette på plass igjen. Dette fantastiske tilbodet til Fjell kyrkje er det me no har for å tilby ungdommane gratis lunsj, seier ho.

LANG TRADISJON: Nabokafeen i Fjell kyrkje starta for over 10 år sidan. (Rebekka Johannessen Litland)

I bydelen Fjell i Drammen lever mange nær og under fattigdomsgrensa. Ifølgje Dagsavisen veks 41 prosent av barna i Fjell opp i hushald prega av låginntekt.

– Nokre av elevane våre har behov for å få gratis mat. Men andre kjem her berre for å vera sosiale, seier lærar Ida Fossen Nomerstad.

Trur mat er viktig for elevane

Også diakon Ingeborg Drange har inntrykk av at gratis mat er viktig for ein del av elevane.

– Ein kan lura på om nokon av elevane ikkje har fått mat før dei kjem her. Dei forsyner seg godt, nokon tek tre til fire porsjonar. Men så er det også mange unge gutar som veks og et mykje, seier ho og legg til:

– Me har fått signal frå skulen og foreldra om at denne lunsjen er viktig.

Brukt hundrevis av millionar på områdeløft

Stat og kommune har brukt hundrevis av millionar kroner på områdesatsing i bydelen. Prosjektet med namn Fjell 2020 har inkludert bygging av idrettshall og aktivitetshus, nytt kunstgras på fotballbana og opparbeiding av uteområde.

Trass pengebruken kan ein ikkje påvisa at prosjektet har nådd målet om auka sysselsetting og færre på låginntekt i 2020 samanlikna med 2021. Det skriv konsulentselskapet Rambøll i ei evaluering.

[ Dette er bastionen til partiet Sentrum ]

Vil visa at det ikkje er farleg å gå i kyrkja

Ein av dei frivillige som hjelper til med lunsjen, er Brit Ornum. Ho seier lunsjen også er viktig for å gjera unge trygge på kyrkja.

FRIVILLIG: Brit Ornum stiller opp for Nabokafeen i Fjell kyrkje. (Rebekka Johannessen Litland)

– Mange av ungdommane som bur i bydelen, har innvandrarbakgrunn. Det er fint å visa at det ikkje er farleg å gå i kyrkja.

Det begynner å nærme seg neste skuletime. Lærarane roper med seg dei som er igjen. Diakon Ingeborg Drange vinker farvel til dei siste elevane som går ut.

– Me er heldige som har gode frivillige til å hjelpa oss. Men me treng alltid fleire frivillige, avsluttar ho.