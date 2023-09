For første gang på nær hundre år er Arbeiderpartiet ikke lenger Norges største parti. Mandag formiddag møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre sine egne fremste tillitsvalgte i partiets landsstyre for å snakke ut:

– Et altfor dårlig resultat for Ap. Det er også samlet sett mitt ansvar, sa Støre i talen sin.

Etter landingen valgkvelden på 21,6 prosent serverte han landsstyret flere punkter for å gjenreise Ap. Og foreløpige analyser av hvorfor alt gikk så galt.

Partiet vant ikke den lange valgkampen og klarte kun å mobilisere like før valget. Partiet hadde heller ikke gode nok svar i en tid med krevende hverdagsøkonomi.

Må Ap revurdere selvbildet sitt? Dette svarer Støre

Spørsmålet er om Ap nå vil klare å reise seg igjen som det suverent største folkepartiet, eller snarere må revurdere sitt eget selvbilde og venne seg til en ny normal.

Det siste spurte Vårt Land Støre om etter talen:

– Oppslutningen bør være høyere. 20 prosent er for lavt for de vi representerer og det vi står for. Men ingen partier kan si at det finnes en gitt normal for dem. Tillit må fortjenes.

Støre sier Ap har muligheter og potensial for høyere tilslutning:

– Men det er ingen enkel vei eller et enkelt grep som sikrer dette, sier han.

– Må dere venne dere til et liv under 30-tallet?

– Som partileder har jeg aldri satt noe idealtall, som vi må ha eller som vi går av på. Det gjør oss ikke klokere. Men jeg er klar på at vi bør høyere opp enn det nivået vi er på i dag.

ALVOR: En alvorsfylt Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre før talen til landsstyret i Samfunnssalen i Oslo. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Utelukker ikke samarbeid med andre i sentrum

Alle evalueringene og diskusjonene han nå inviterer partiorganisasjonen til, skal ha ett siktemål: Komme sterkere tilbake ved stortingsvalget i 2025.

En ny normal langt under 30-tallet kan på sikt tvinge Ap til å tenke nytt om veier til regjeringsmakt og samarbeid.

– Bør Ap også vurdere samarbeid med andre sentrumspartier før valget i 2025?

– Jeg synes ikke det er riktig å lukke dører i dag. Jeg mener: hvis du har en mål om en Arbeiderparti-ledet regjering erfarer vi jo at det normalt skjer i samarbeid med andre. Politikken er det viktigste.

– Du vil altså ikke lukke dører til andre partier enn Senterpartiet?

– Jeg går ikke inn i den diskusjonen nå, når vi begynner en evaluering som skal ha 2025 og 2027 som målet.

Foruten Senterpartiet regnes tradisjonelt KrF og Venstre som sentrumspartier i norsk politikk. Venstre-leder Guri Melby åpnet i et intervju med Vårt Land i 2021 for rikspolitisk samarbeid med Ap på lengre sikt.

Vi må gå gjennom alt og alle. Også jeg – og partiledelsen — Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet og statsminister

Andre vil se til venstre og vrake Sp

Alt nå trykker derimot lokale profiler og partinestor Martin Kolberg på for å få SV inn i en flertallsregjering. Men i talen konsentrerte Støre seg om veien frem til valgene i 2025 og 2027.

– En del av dine partifeller mener man bør se til venstre – og klare seg uten Senterpartiet. Hva er ditt svar til dem?

– Svaret er dette: Norge er et av de få landene i Europa som ikke oppløser parlamentet mellom valg. Vi har faste valg. Så når velgerne har valgt, så må politikere ta ansvar i de fire årene.

Støre vektlegger at Ap nettopp gjorde dette i 2021. Valgresultatet var «ikke enkelt», men velgerne ga et klart ønske om å skifte regjering.

– Det var SV som reiste fra forhandlingene i Hurdal. Vi har respekt for det, så vi har hatt et konstruktivt samarbeid i Stortinget.

[ Statsministeren hørte Markusevangeliet i misjonskirke: – Det kirkelige Norge har mye å lære ]

Habilitets-spøkelse i valgkampen

Ap gikk inn i valgspurten med en marerittsommer bak seg, der statsråder måtte beklage eller gå av som følge av habilitetsfeil.

– Er dere ferdige med Aps egne habilitetssaker nå?

– Jeg håper inderlig at vi nå har gått grundig gjennom dette i regjering. Klok av erfaring kan ikke jeg garantere alle forhold. Men jeg kan si at vi har gjort alt det vi kan for å sikre oss at det ikke er noe uløst.

Etter valget har også rivalen Høyre og Erna Solberg blitt rammet av en habilitetsskandale, som har likhetspunkter med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sin.

– Med Solberg-saken som bakteppe: Angrer du på at du fredet Anniken Huitfeldt?

– Hver sak må behandles for seg og jeg mener at den saken ble opplyst. Det var grunn til å tro på det hun fortalte. Og jeg merker meg at Økokrim ikke fant grunn til å gå nærmere inn i saken.

– Er hun fredet én gang for alle?

– Det er en beslutning jeg står ved, svarer han.

SKUFFELSE: Det var valgnatt - og skuffelse i Aps rekker under valgvaken i Folkets Hus. (Sindre Deschington)

Stor evaluering er i gang

Ap har allerede varslet en storstilt evaluering av egen valgkamp. Den er allerede i gang, fortalte Støre i talen sin.

Velgerundersøkelser skal analyseres og hele partiorganisasjonen få si sin ærlige mening – også om Støres eget lederskap.

– Vi må gå gjennom alt og alle. Også jeg – og partiledelsen. Vi må be om tilbakemelding på den jobben jeg og ledelsen har gjort, sa han i talen.

Men det er likevel de to øverste ansvarlige for Aps valgkamp, Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng, som har regien for evalueringen av Aps valgkamp.

Jonas Gahr Støre er leder for evalueringen. Og det er partikontoret til valgkampgeneral Stenseng som skal være sekretariat for arbeidet.

---

Sjekker krisevalget

Ap fikk lave 21,6 prosent ved kommunevalget for to uker siden.

Høyre med 25,9 prosent er nå landet største parti. Aps sentralstyre har alt satt i gang et omfattende evalueringsarbeid: En rekke undersøkelser – og spørsmål høyt og lavt i egen organisasjon.

I slutten av november skal det inviteres til partisamling og oppsummering.

---